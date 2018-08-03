2018-08-03T14:07:44+03:00
Происшествия

Авария с пассажирским автобусом в Прикамье: у 61-летней женщины сломана челюсть, у 15-летней девушки – ушиб позвоночника

7-летнюю девочку из Красновишерска и гражданина Германии уже выписали из больницы
Андрей МАТЛИН
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Часть пострадавших на "скорой" увезли в Соликамск и Березники. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.Часть пострадавших на "скорой" увезли в Соликамск и Березники. Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю.
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Напомним: сегодня утром, в пятницу, в Красновишерском районе пассажирский автобус марки «ПАЗ» съехал с дороги и врезался в дерево.

В «пазике» ехали 27 пассажиров, они направлялись из Красновишерска в поселок Вая. Среди них были дети, а также гражданин Германии Адик Дюппер со своим сыном – он каждый год старается побывать на родине в поселке, в котором провел детство.

- Тяжелых пострадавших увезли на «скорой» в Соликамск и Березники, к нам в Красновишерскую центральную районную больницу поступили двое взрослых и 7-летняя девочка, - сообщила заместитель главного врача по лечебной части Евгения Жигулина. - Мы уже их осмотрели и выписали, они будут лечиться амбулаторно, у них не слишком тяжелые ушибы. Один из взрослых и девочка живут в Красновишерске, они отправились домой. Еще один 75-летний пострадавший – гражданин Германии. Он вместе с взрослым сыном ехал из Мюнхена в поселок Вая, где он родился. Он также сможет продолжить поездку.

Еще одну пострадавшую привезли в Соликамскую центральную районную больницу.

- У 61-летней женщины – закрытый перелом челюсти и травма головы, она направлена на лечение в травматологическое отделение больницы, ее жизни ничто не угрожает, - сообщили в этом лечебном учреждении.

15-летнюю девушку, жительницу Красновишерска, которая пожаловалась на боль в спине, отвезли в Березники, в расположенную там краевую больницу имени академика Вагнера.

- Ее привезли к нам, чтобы исключить перелом позвоночника, - сообщили в больнице. – Однако обследование показало, что перелома нет, есть лишь ушиб поясничного отдела позвоночника. Она будет лечиться в травматологическом отделении.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины аварии. На место происшествия выехало руководство краевой полиции и следственно-оперативная группа.

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