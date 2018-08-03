Осторожно - охранная зона!

СЕГОДНЯ 09:40 2018-08-03T10:00:17+03:00

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Лето – сезон земельных сделок. Ведь покупателю легче выехать на место и посмотреть, где будет будущий дом или дача. Но, когда речь идёт о такой серьёзной покупке, одного беглого взгляда недостаточно. Иначе вы рискуете стать владельцем участка в охранной зоне нефтепровода.

О том, с какими рисками связано такое соседство и как застраховать себя от неудачной сделки рассказывает главный инженер Пермского районного нефтепроводного управления АО «Транснефть-Прикамье» Иван Квицинский.

Сделка с подвохом

- Иван Владимирович, правда ли, что, несмотря на повышенное внимание к проблеме нарушения охранных зон в нашем регионе, участились случаи, когда люди строят дачи в опасной близости от нефтепроводов?

- За последние годы мы постоянно регистрируем нарушения режима охранных зон и зон минимально допустимых расстояний магистральных нефтепроводов в Пермском крае. К сожалению, приходится констатировать, что их количество только растет, появляются новые самострои – дома и хозяйственные постройки. А ведь любое строительство в таких опасных зонах запрещено строительными правилами «Магистральные трубопроводы».

- Почему люди не знают об этом?

- Правильнее спросить - почему не хотят об этом знать. Покупатели участков, приобретая собственность, часто полагаются на «авось», подчас даже не утруждая себя проверить чистоту сделки. Их больше всего заботит транспортная доступность участка, наличие воды и электроснабжения, неконфликтные соседи… А то, что рядом проходят трубопроводы, о чем свидетельствуют информационные таблички - волнует их в последнюю очередь. Обыватели беспечно рассуждают – ну, проходит здесь рядом труба, и что же? кому она мешает? Покупателей, которые проявляют элементарную грамотность в земельных делах, сверяют приобретаемый участок с кадастровой картой или заглядывают в строительные правила (СП) - единицы. А продавцам, в свою очередь, главное – побыстрее и подороже продать свой участок, поэтому они предпочитают вовсе не рассказывать покупателям про ограничения. Недавно мы обнаружили новое строение в садовом товариществе «Молодёжный» в Перми, которое возвели рядом с нефтепроводом «Северокамск – Пермь». Женщина купила участок в этом году и за пару дней соорудила на нём летний дом без фундамента. Продавец не предупредила её об ограничениях на строительство, в документах на землю обременений не было. Проверить чистоту сделки новоявленная дачница не удосужилась. Причем ей необязательно было искать и вычитывать строительные правила, достаточно было хотя бы заглянуть в кадастровую карту, присмотреться к знакам, обозначениям и информационным табличкам на находящихся рядом объектах, чтобы в итоге оценить все риски покупки земли.

Предотвратить риски

- Как же покупатель участка может убедиться, что на нём можно строить?

- Охранные зоны всех наших нефтепроводов внесены в кадастр. В интернете (на сайте http://pkk5.rosreestr.ru) можно найти информацию о границах зон, это открытые данные. Покупатель земли может обратиться за разъяснением к нам, в администрацию или хотя бы к юристу. Ведь важно проверить данные о наличии охранных зон и ограничений до заключения сделки. Кстати, после того, как мы обнаружили нарушение в СНТ «Молодёжный», к нам стали поступать обращения других садоводов из того же СНТ с просьбой уточнить, не попадают ли в охранную зону их участки.

На месте увидеть маршруты прохождения нефтепроводов несложно – каждый километр вдоль трасс стоят знаки с размерами охранных зон. Регулярно сообщения о нефтепроводах выходят в газетах. Мы информируем людей, даже когда они нас не спрашивают, чтобы предотвратить риск возникновения нарушений. Сами владельцы земли должны понимать, что можно делать, а что нельзя в зависимости от категории и назначения своего участка.

- Почему так важно соблюдать режим охранных зон?

- В случае аварии жители построек, расположенных близко к нефтепроводу, могут погибнуть, отравиться продуктами горения. Соблюдение минимальных расстояний – это не наша прихоть, а чётко просчитанные, выверенные экспертами и законодательно закреплённые параметры. К сожалению, они буквально выстраданы практикой – реальными техногенными инцидентами и людскими трагедиями. Поэтому мой совет: прежде чем покупать участок, загляните на публичную кадастровую карту, а перед строительством дачи получите разрешение на него в администрации. Хоть закон о «дачной амнистии» и позволяет обойтись без этого документа, помните – это ваша страховка от попадания в охранную зону, где строительство опасно и потому запрещено.

Анастасия Матвеева.