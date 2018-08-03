2018-08-03T10:42:28+03:00
Происшествия

В Прикамье автобус съехал в кювет, пострадали 7 человек

Среди них двое детей и гражданин Германии
Константин КЯКИНЕН
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Автобус остановило дерево фото: ГУ МВД России по Пермскому краюАвтобус остановило дерево фото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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В Пермском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Авария случилась в 7.40 на 30 км автодороги Красновишерск - Вая рядом с поселком Волынка, сообщает пресс-служба краевой полиции. По предварительной информации, при подъеме на гору водитель ПАЗа допустил съезд в правый кювет и врезался в дерево.

Всего в автобусе находилось 27 человек. В аварии пострадало 7 человек, в том числе двое детей. Все пострадавшие доставлены в Красновишерскую центральную больницу.

Как нам рассказали в администрации Вайского сельского поселения, у автобуса, по одной из версий, отказали тормоза.

- Хорошо, что у дороги есть деревья и кусты - удар получился не такой сильный, - говорит собеседник. - В автобусе находился постоянный гость нашего поселения Адик Дюппер. Он является гражданином Германии, но каждый год приезжает в гости к родственникам в поселок Вая.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины ДТП. На место происшествия выехало руководство краевой полиции и следственно-оперативная группа.

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