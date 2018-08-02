Пермские теплоэнергетики «Т Плюс» преодолели «экватор» летней ремонтной кампании

2 Авг. 20:50 2018-08-03T10:40:34+03:00

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Подготовка тепловых сетей и генерирующих мощностей пермского филиала компании «Т Плюс» к предстоящему осенне-зимнему периоду идет по графику и выполнена уже более чем на 50%. Закончено 11 капитальных и средних ремонтов на генерирующем оборудовании. Кроме того, переложено более 9 км тепловых сетей.

Всего в 2018 году в пермском филиале «Т Плюс» намерены провести 25 капитальных и средних ремонтов основного оборудования, в том числе отремонтировать 17 котельных агрегатов, пять паровых турбин, две газовые турбины, гидротурбины Широковской ГЭС и более 60 всех видов основного энергетического оборудования и сооружений. В феврале был реализован один из самых крупных ремонтов этого года – сервисное обслуживание блока ГТУ Пермской ТЭЦ-9, в ходе которой выполнен комплекс работ по замене узлов и проведена оценка состояния оборудования.

В летний период особое внимание уделяется обновлению тепловых сетей. Помимо обязательных гидравлических испытаний, продолжается масштабное перевооружение теплопроводов, начатое в 2017 году в рамках программы «Т Плюс» «Re: Конструкция». Перекладка теплосетей проводится на улицах Крисанова, Краснова, Газеты «Звезда», Петропавловской. Продолжается один из знаковых проектов прошлого года – реконструкция теплосети на ул. Островского. Здесь предстоит уложить новые трубопроводы на участке от гипермаркета «Семья» до улицы Тимирязева длиной 360 метров.

Только в Перми в этом году планируется переложить 8,3 км тепломагистралей, а в рамках программы ремонтов – отремонтировать порядка 16 км тепловых сетей. Всего на подготовку тепловой инфраструктуры краевой столицы предполагается направить 800 млн рублей. В целом на мероприятия по подготовке к зиме (ремонты и технические перевооружения сетей и энергооборудования) Пермский филиал «Т Плюс» и предприятия, входящих в его контур управления, планируют направить 2,56 миллиарда рублей.

- Максимальная степень ответственности, с которой энергетики традиционно подходят к подготовке оборудования к отопительному сезону, продиктована исключительной важностью систем теплоснабжения для жизнеобеспечения городов, - подчеркунли в компании. - Соответствующую степень ответственности представители ресурсоснабжающих организаций ожидают и от потребителей: как жителей, так и организаций, обеспечивающих функционирование тепловых систем в жилых домах.