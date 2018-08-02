2018-08-03T10:42:28+03:00
Общество

День ВДВ 2018 в Перми: 40 ярких моментов праздника

В честь двух восьмерок пермские десантники одели в тельняшки даже игрушки своих детей [фото]
Андрей МАТЛИН
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Слава ВДВ!Слава ВДВ!Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Голубые береты» отмечают 88-летие создание воздушно-десантных войск.

- Слава ВДВ! Никто, кроме нас! – эти лозунги сегодня то и дело звучат в центре Перми.

С раннего утра улицы, ведущие к Перми I, пестрели от тельняшек, голубых беретов, зелено-желто-голубых знамен с надписями ВДВ. Десантники, а также их спутницы жизни и детишки стягивались сюда, чтобы построиться в колонну и начать свой марш по улице Сибирской – до памятника «Разорванное братство», а затем и на стадион «Юность», чтобы продемонстрировать свое боевое мастерство.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Семья Медведевых спешит к месту сбора.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Семья Дехтяревых к празднику готова!

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ждем построения.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Семья Царевых ждет пополнение: скоро должны родиться еще два малентких десантника.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Идем отмечать День ВДВ!

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы с тобой самые красивые десантницы!

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Селфи на память.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Начинаем движение!

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Колонна движется в сторону Сбирской.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Марш десантников.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Боец на бронетранспортере подбадривал десантников: "Слава ВДВ!"

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время прохождения колонны жители окрестных домов приникли к окнам и высыпали на балконы.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Девушки зачарованно смотрят на подтянутых десантников.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Юный десантник.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На празднике ВДВ было много детей.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Студенты фармакадемии из Индии решили понаблюдать за маршем десантников из окон общежития.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Верхом на папе.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Спасибо ребята, что нас защищаете!

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Самые юные десантники передвигались на колесах.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Нас немало, и мы в тельняшках!

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Девушки с удовольствием снимали бравых бойцов.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Колонне десантников гаишники давали "зеленую улицу".

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Привет пермякам!

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Я отдаю честь как Дзюба!

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Весь день сегодня на улицах реют зелено-голубые флаги.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В колонне шли пермские десантники разных призывов.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Никто кроме нас!

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Много вэдэвэшников было не только в колонне, но и среди зрителей.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За ВДВ!

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермячки приветствуют десантников.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Десантники приветствуют пермяков и пермячек.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прохожие снимают марш десантников.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ветеран Николай Федорович Коклин стал десантником в 1943 году и прошел всю войну.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы с папой - сила!

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Десантник устал.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Нашего бегемотика зовут Полковник, и мы ему тоже сшили тельняшку!

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Митинг у мемориала "Разорванное братство".

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