День ВДВ 2018 в Перми: 40 ярких моментов праздника

2 Авг. 12:51 2018-08-03T10:42:28+03:00

В честь двух восьмерок пермские десантники одели в тельняшки даже игрушки своих детей [фото]

«Голубые береты» отмечают 88-летие создание воздушно-десантных войск.

- Слава ВДВ! Никто, кроме нас! – эти лозунги сегодня то и дело звучат в центре Перми.

С раннего утра улицы, ведущие к Перми I, пестрели от тельняшек, голубых беретов, зелено-желто-голубых знамен с надписями ВДВ. Десантники, а также их спутницы жизни и детишки стягивались сюда, чтобы построиться в колонну и начать свой марш по улице Сибирской – до памятника «Разорванное братство», а затем и на стадион «Юность», чтобы продемонстрировать свое боевое мастерство.

Семья Медведевых спешит к месту сбора.

Семья Дехтяревых к празднику готова!

Ждем построения.

Семья Царевых ждет пополнение: скоро должны родиться еще два малентких десантника.

Идем отмечать День ВДВ!

Мы с тобой самые красивые десантницы!

Селфи на память.

Начинаем движение!

Колонна движется в сторону Сбирской.

Марш десантников.

Боец на бронетранспортере подбадривал десантников: "Слава ВДВ!"

Во время прохождения колонны жители окрестных домов приникли к окнам и высыпали на балконы.

Девушки зачарованно смотрят на подтянутых десантников.

Юный десантник.

На празднике ВДВ было много детей.

Студенты фармакадемии из Индии решили понаблюдать за маршем десантников из окон общежития.

Верхом на папе.

Спасибо ребята, что нас защищаете!

Самые юные десантники передвигались на колесах.

Нас немало, и мы в тельняшках!

Девушки с удовольствием снимали бравых бойцов.

Колонне десантников гаишники давали "зеленую улицу".

Привет пермякам!

Я отдаю честь как Дзюба!

Весь день сегодня на улицах реют зелено-голубые флаги.

В колонне шли пермские десантники разных призывов.

Никто кроме нас!

Много вэдэвэшников было не только в колонне, но и среди зрителей.

За ВДВ!

Пермячки приветствуют десантников.

Десантники приветствуют пермяков и пермячек.

Прохожие снимают марш десантников.

Ветеран Николай Федорович Коклин стал десантником в 1943 году и прошел всю войну.

Мы с папой - сила!

Десантник устал.

- Нашего бегемотика зовут Полковник, и мы ему тоже сшили тельняшку!

Митинг у мемориала "Разорванное братство".