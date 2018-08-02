2018-08-02T08:00:08+03:00
Спорт

Известный пермский фигурист Максим Траньков и его супруга написали автобиографию

В книге «Две стороны медали» они рассказывают о карьере и жизни
Константин КЯКИНЕН
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фото: InstagramМаксима Траньковафото: InstagramМаксима Транькова
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20 августа выйдет в свет совместная автобиография олимпийских чемпионов Максима Транькова и Татьяны Волосожар «Две стороны медали».

«В совместной автобиографии Максим и Татьяна – как и на льду, дуэтом – рассказывают о карьере и жизни: как все начиналось, о победах и поражениях, как начали выступать вместе и завоевывать золотые медали», – говорится в аннотации к книге.

Максим Траньков, который свою карьеру начинал в Перми, на своей страничке в Instagram написал:

- Люблю пробовать новое! Тем более чтение это моё любимое занятие. Предзаказ на автобиографическую книгу d шапке моего профиля. Как мы шли к своим главным медалям, нашли любовь и друг-друга и много чего интересного и ранее не сказанного ни в одном интервью!

В свою очередь его партнерша в спорте и жизни Татьяна Волосожар отметила в Instagram, что книга выйдет в свет 20 августа

- Я всю жизнь тренировалась, и у меня никогда не возникало даже мысли, что все то, что я прошла, а потом пережили мы с Максимом, захочется оформить в слова и выпустить на бумаге.

Она надеется, что молодые люди, прочитав историю, вдохновятся и займутся спортом.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков выступал в парном катании в дуэте с Татьяной Волосожар, с которой они дважды выиграли золотые медали Игр-2014 в Сочи, завоевали золото чемпионата мира и четырежды стали чемпионами Европы. Сейчас он тренирует Евгению Тарасову и Владимира Морозова, выступающих в парном катании.

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