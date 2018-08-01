В эфире радио «КП»-Пермь» рассказали, что в новый зоопарк привезут четырех слонов

1 Авг. 17:35 2018-08-02T07:30:20+03:00

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В эту субботу, 4 августа, Пермский зоопарк отметит день рождения. Ему исполнится 85 лет. Накануне этого дня сотрудники зоопарка впервые представили посетителям трех маленьких барсят, родившихся 7 мая. О том, каких еще новых питомцев можно будет вскоре увидеть, в эфире радио «Комсомольская правда - Пермь» рассказала ученый секретарь зоопарка Елена Бурдина.

- В ближайшее время у нас появятся маленькие оленята, должны родить две самки пятнистых оленей, - сказала Елена Григорьевна.

По словам ученого секретаря, давно ожидаемый переезд зоопарка на новую территорию - в микрорайон Нагорный - запланирован на будущую осень. Сам переезд займет два месяца. Животных будут перевозить в специальных транспортных клетках. А до этого сотрудники зоопарка должны будут посмотреть новые вольеры, оценить, подойдут ли они для животных, насколько будут удобны.

Пока же Пермский зоопарк, готовясь к предстоящему переезду, приобретает новых животных.

- В этом году мы получили пару птенцов белоплечих орланов, - рассказала Елена Бурдина. - В августе привезем еще одну самку альпаки кремового цвета. И японскую журавлиху для нашего журавля.

Но самым главным приобретением для нового зоопарка станут слоны. Любимец пермяков слон Джонни умер 7 лет назад. И с тех пор в Пермском зоопарке этих гигантов не было. Существующий слоновник вмещал только одного слона, а по новым правилам, слонов в зоопарке должно быть не меньше двух.

- В наших планах приобрести одного самца и трех самок, - раскрыла небольшой секрет Елена Бурдина.