1 Авг. 19:01 2018-08-01T19:40:40+03:00

Теперь за ароматным молоком и мраморным мясом к ним приезжают на дорогих иномарках

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- Это потом я стал читать литературу в Интернете и вычитал, что австралийский фермер придумал кормить поросят и коров шоколадом, чтобы получить мраморное мясо, а мы своих буренок стали потчевать шоколадками случайно! - говорит 51-летний фермер из Пермского края, из села Черновское, Виктор Смирнов.

Для буренок у кондитерской фабрики купили фуру сладостей

Еще три года назад в хлеву у Виктора и Валентины Смирновых стояла лишь одна буренка Малинка. Местное хозяйство в селе Черновское, где жена работала дояркой, а муж бригадиром механизаторов, развалилось, и работы не было.

- Летом местные жители стояли вдоль дорог, грибы-ягоды продавали, чем жили зимой, ума не приложу, - говорит Виктор.

Смирновых выручала чудо-корова.

- Малинка давала молока под тридцать килограммов в день, дочки от нее тоже становились удоистыми, вот мы и решили – не продавать телочек, а попытаться вырастить из них свое молочное стадо, - рассказывает Валентина. – Еще смеялись, мол, выведем свою породу, Черновскую. Теперь-то у нас 80 буренок и две сотни поросят.

Черный бычок Яша, сын Малинки, когда ест шоколад, забывает про всех своих подруг. Фото: личный архив.

- Начинали мы три года назад с трех коров, страшно было ввязываться в бизнес, жене и мне – под пятьдесят, - вспоминает Виктор. – Но все же решились, оформили крестьянско-фермерское хозяйство. Всю выручку тратили на пополнение стада, да на корма, экономили, на чем можно.

Вот из-за этой экономии все и произошло.

- Нам позвонил кто-то незнакомый и предложил по дешевке купить корм для животных – всего по 12 рублей за килограмм, - рассказывает фермер. - Сказал, что это отходы кондитерской фабрики. Я удивился, мол, как это, коров конфетами что ли кормить? Но вспомнил про названную цену и сказал: «Давайте попробуем». А через день нам привезли целую фуру этих отходов – 12 тонн! Стали выгружать мешки. В одних – шоколадная крошка, в других – россыпи мармеладок, карамелек. Я был в ужасе – неужели коровы все это съедят? Оказалось – зря переживал.

- Мы сначала сами этот шоколад попробовали – вроде вкусно, потом насыпали поросенку, тот понюхал, покрутил пятачком, да как стал уплетать лакомство за обе щеки, за уши не оттащить! - смеется Валентина. – Потом и коровы шоколад распробовали. Теперь они как меня увидят, как малые детки выпрашивают конфетку – мычат и морды тянут в предвкушении лакомства. А потом так аппетитно чавкают, что и самой шоколадки захочется.

Телятки, как все детки, любят конфетки. Фото: личный арзив.

Шоколадки оказались чудодейственными

Самые большие лакомки в «рогатом» стаде – родоначальница коровьего бизнеса Смирновых буренка Малинка и ее сынок - бык Яша.

- Малинку жена еще раньше разбаловала, когда она у нас дома стояла, все булочками со сладкой начинкой кормила, долго не хотела отводить ее в стадо, переживала, как она будет там, так что первое лакомство – ей, – говорит Виктор Смирнов. – Ну, а бык Яшка готов всех своих подружек растолкать ради шоколадки. А когда наестся сладостей – ходит среди них гоголем, облизывается.

Когда фермеры Смирновы стали кормить коров и поросят шоколадом, то быстро заметили, что дела у них пошли в гору: животные стали расти как на дрожжах.

- Стали повышаться привесы, выросли удои молока, и мы воспрянули духом, поняли, что бизнес наш выживет, он и выжил, - говорит Виктор Смирнов. – А потом выяснилось, что и вкус молока стал особенным, каким-то медовым, и мясо получалось с красивыми белыми прожилками, как мраморное. Теперь к нам за молочком и мяском из Перми за 150 километров люди специально приезжают на дорогих джипах. И мы сами пельменями да уральскими пирожками-посикунчиками по окрестным селам торгуем – отрывают с руками. Получается, тот телефонный звонок насчет продажи шоколада был нам словно знак свыше. На счастье.

Буренкам так полюбился шоколад, что 12 тонн сладостей, не прошло и года, стали подходить к концу.

- Сначала мы урезали норму до килограмма, потом стали давать по полкило каждой буренке, - говорит Валентина. - А потом подумали, что мы жадничаем? И заказали еще одну фуру шоколада – зачем ограничивать наших животных в сладостях, если они им нравятся? Мы ведь, люди, тоже конфетки любим, пусть буренки лакомятся на здоровье! Надо видеть, какими благодарными глазами смотрят коровки, когда их кормит шоколадом наша 4-летняя внучка Валерия.

Сейчас на семейной ферме Смирновых восемь десятков буренок, и все они просто обожают шоколад и карамельки. Фото: личный архив.

- Это просто чудо, как быстро выросло хозяйство Смирновых, за три года! – удивляются в управлении сельского хозяйства Большесосновского района, где расположено Черновское. - Поневоле поверишь, что все это из-за шоколада, которым они кормят своих животных. Раз фермерам так везет, мы решили выделить им грант на развитие семейной фермы, и они не подвели, создали в Черновском, в котором сельское хозяйство умирало, уже два десятка рабочих мест.

Ну как тут не поверишь в чудодейственную силу шоколада?