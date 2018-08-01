2018-08-01T15:21:24+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

Первая запись в трудовой книжке и первая зарплата

На пермском заводе «УРАЛХИМа» завершил работу летний трудовой лагерь
Андрей КУЗНЕЦОВ
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Школьники участвовали в благоустройстве завода.Школьники участвовали в благоустройстве завода.
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Подошла к концу смена подросткового трудового лагеря филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ». В течение месяца дети сотрудников предприятия были полноценными коллегами своих родителей: приезжали ранним утром на заводских автобусах, до полудня трудились на предприятии – помогали привести в порядок территорию завода.

За время работы лагеря ребята познакомились с большим промышленным предприятием, трудовым коллективом и вместе с записью в трудовой книжке получили заслуженную заработную плату.

- На «ПМУ» традиция организации трудового лагеря для детей сотрудников существует уже более 20 лет, - напомнил Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми. - Для работодателя - это большая ответственность, но в то же время это очень важная совместная с профсоюзом социальная работа. Старшеклассники пробуют свои силы в труде, знакомятся с трудовым распорядком в крупной организации, начиная от выдачи спецодежды и заканчивая обеденным перерывом. В детстве я тоже каждый год работал в трудовом лагере. Для подростка это очень хороший старт.

Дети работников «ПМУ» участвовали в благоустройстве завода - обновляли клумбы на въезде, убирали скошенную траву, подметали бордюры, а также работали с документами в некоторых отделах предприятия. Самым старательным и трудолюбивым были вручены грамоты. Также благодарностями за достойное воспитание сыновей и дочерей были награждены их родители.

- Это уже вторая запись в моей трудовой книжке, так как я работал в лагере и в прошлом году. Мне хотелось посмотреть, как устроено крупное промышленное предприятие, где трудится мой папа. Мне здесь понравилось: работа кипит, все в движении, - в этом году вновь пришел в лагерь. Результаты труда вижу: все чисто, прибрано, значит не зря потрудились, - рассказывает Илья Бутов.

- Я в первый раз пришел в лагерь - сразу, как исполнилось 15 лет, - говорит Егор Подгорных. - Дома сидеть я не люблю, да и хотел увидеть своими глазами, где работает папа, ведь до этого знал о заводе только с его слов. Мне завод очень понравился, я хотел бы здесь работать в будущем, но в какой профессии - пока не знаю. В следующем году обязательно вновь приду в лагерь.

Напомним, трудоустройство детей работников завода осуществляется согласно Трудовому кодексу РФ: с каждым ребенком заключается срочный трудовой договор. Ребята работают с 8.00 до 12.00, ежедневно им предоставляется полноценный обед за счет профсоюзной организации.

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