2018-08-01T15:21:24+03:00
Дом. Семья

В Перми пес получил ножевые ранения, защищая хозяина

6-летний питбуль Тайсон чуть не умер, потому что потерял много крови
Елена КОНОВА
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Тайсон выздоравливал много недель. Фото предоставлено хозяевамиТайсон выздоравливал много недель. Фото предоставлено хозяевами
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- Подхожу к подъезду, а там в луже крови лежит Тайсон, - с дрожью вспоминает хозяйка пса Ольга Остапенко. - Я трясущимися руками набираю номер такси. Думала, что не успею, и Тайсон умрет.

Питбуль Тайсон появился в семье Остапенко 6 лет назад. На вид он грозный и мощный, но Ольга говорит, что пес ласковый и очень преданный.

Тайсон на прогулке на пляже еще до получения травм

Тайсон на прогулке на пляже еще до получения травм

- Я сидела на работе, когда мне позвонили соседи, - вспоминает Ольга. - Говорят: «Собака ваша умирает!». Я бегом лечу домой. Живем мы на Богдана Хмельницкого, у нас там полно и бездомных, и домашних собак. Подумала, может Тайсон с кем-то подрался.

Увидев любимца семьи в лужи крови, Ольга вызвала такси и поехала в ближайшую ветеринарную клинику. Тайсон почти не дышал, на его спине были огромные порезы, из которых текла кровь.

- Как позже выяснилось, мой муж Владимир решил немного выпить со знакомым, который жил в доме напротив, - рассказывает Ольга. - Они устроились во дворе, Тайсон около них крутился. А потом разошлись по домам. Этот мужик, видимо, перепил, так что стал Вове орать из окна всякие ужасные вещи. Супруг не выдержал и пошел с ним поговорить, а этот псих вышел на улице и его ударил. Вова потерял сознание и рухнул на землю. Тогда Тайсон, защищая хозяина, прыгнул на этого мужика и немного прикусил его руку. А тот вытащил из кармана какой-то маленький ножик и стал бить им Тайсона.

Когда Ольга приехала с псом в ветеринарную клинику, Тайсон уже умирал. Врачи вытащили его с того света.

Тайсону делали переливание крови

Тайсону делали переливание крови

- Тайсон поступил в клинику в крайне тяжелом состоянии, с диагнозами: проникающее ножевое ранение в грудь между 5 и 6 ребром слева, пневмоторакс, травма легкого, кровотечение, - рассказали врачи. - Экстренно была проведена сложная операция. После длительного и сложного послеоперационного периода, Тайсон полностью восстановился и вновь радует хозяйку. К слову, он большой молодец - все обработки в клинике он воспринимал как должное, вел себя интеллигентно и ни разу не огрызнулся на докторов.

Только несколько дней назад Тайсон полностью выздоровел.

- Все это время я работала без выходных, чтобы погасить долг за лечение Тайсона - это десятки тысяч рублей, - говорит Ольга. - В пятницу у меня, наконец, выходной, так что я хочу пойти к участковому и пожаловаться на обидчика Тайсона.

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