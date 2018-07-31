В Хохловке снимут сериал по роману «Зулейха открывает глаза»

31 Июль 14:00 2018-07-31T14:16:54+03:00

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В Прикамье снимут несколько эпизодов восьмисерийного фильма по книге казанской писательницы Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза». Этот роман в 2015 году получил национальную литературную премию «Большая книга». Книга рассказывает о молодой женщине, в 30-е годы прошлого века попавшей под раскулачивание и сосланной в Сибирь.

- Это реальная история моей бабушки, - рассказала Гузель Яхина «Комсомолке» после вручения премии. - Ей было 7 лет, когда их семью раскулачили и отправили в Сибирь. Она провела 16,5 лет в Пит-Городке на реке Большой Пит, таежном поселке, ставшем прообразом Семрука. Другое дело, что моя героиня не списана с бабушки, это совсем другая женщина. Бабушка была маленькой девочкой, и ее характер формировался в сибирской ссылке. Мне же было интересно, как меняется характер взрослой женщины под напором обстоятельств.

Сибирь снимут в Хохловке

Сериал будет снимать кинокомпания «Русское». Главную роль сыграет Чулпан Хаматова. Актрису выбрала сама писательница. Основная часть съемок пройдет в Казани. Но поселок ссыльных поселенцев Семрук будут снимать в Хохловке - на территории этнографического музея и за его пределами, а также на берегу Камы, которая исполнит роль Ангары.

Съемки в Хохловке пройдут с 20 по 31 августа. В них примут участие примерно 250 пермяков, которые будут играть матросов, конвоиров, охранников и раскулаченных. Первые кастинги в массовку уже прошли, поступило более 700 заявок. Тем не менее организаторы продолжают поиск актеров.

- Нам нужны мужчины в возрасте от 25 до 40 лет на роль матросов и раскулаченных, - рассказала «Комсомолке» бригадир массовки Мирра Саттарова. - Сильных красавчиков не ищем. Нужны лица народные, фактурные, могут быть шрамы и родимые пятна. Требуются лесорубы-профессионалы, так как разрешат повалить только два дерева. Снимать лесоповал будут с квадракоптера. Нужна точность в движениях, умение валить дерево под определенным углом и в определенную сторону, без дубля.

Молодых женщин и детей на роли поселенцев киношники уже набрали. Требуются пожилые дамы - старше 60 лет, не полные, так как их персонажи голодали.

Одного ребенка сыграют семь малышей

На роль сына Зулейхи Юсуфа требуется сразу несколько малышей: трое новорожденных, трое 2 - 4-месячных младенцев и мальчик одного-двух лет. Все дети должны быть темненькими и смуглыми, а старший ребенок - обязательно татарчонком.

- Он будет сниматься в очень серьезной сцене, - продолжает бригадир массовки. - Мать собирает ягоды, ребенок сидит на поляне, видит медведя и идет к нему. Для этого зверя будут усыплять. Ребенок должен подойти и погладить ушко медведя.

Вместе с двухмесячными малышами нужны три кормящих матери, которые будут дублировать Чулпан Хаматову. Поэтому женщины должны быть 44-го размера.

- Большой проблемой оказалось найти человека на роль однорукого рыбака Луки, - рассказала Мирра Саттарова. - Нужен мужчина 40 - 50 лет, без правой руки от локтя. У него нет текста, но он будет появляться в кадре в течение всего фильма. Причем нужно найти нескольких человек, чтобы потом режиссер мог выбрать наиболее подходящего.

Еще требуется актриса на роль бабушки. Нужна женщина лет 70 неславянской внешности, имеющая опыт работы хотя бы в самодеятельном театре или народном коллективе. Это роль второго плана, персонаж постоянно будет в кадре на протяжении всего фильма. После Хохловки актриса должна будет поехать на дальнейшие съемки в Казань.

ВАЖНО

Куда посылать заявку

Если вы хотите принять участие в съемках, информацию о себе надо послать на почту ams_moscow@mail.ru с пометкой «Зулейха-Хохловка». В письме должны быть: фото в полный рост, портретное фото, возраст, размер одежды, размер обуви, обязательно номер телефона.

- Фото надо присылать без косметики, без улыбки на лице, со всеми морщинами, - уточнила Мирра Саттарова. - Красивые фото с макияжем рассматриваться не будут.