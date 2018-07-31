УК-посредники накопили более 4 миллиардов долгов за тепло

31 Июль 12:00 2018-07-31T14:18:36+03:00

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Пермские филиалы «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги собираемости платежей за тепловую энергию в первом полугодии 2018 года. По состоянию на 1 июля задолженность потребителей перед теплоснабжающими организациями «Т Плюс» составляет 8,2 млрд рублей. По сравнению с началом года этот показатель незначительно снизился – 1 января сумма задолженности составляла 8,5 млрд рублей.

Половина всех долгов приходится на УК-посредников, которые накопили 4,1 млрд рублей задолженности. По сравнению с январем эта сумма практически не изменилась – 1 января было 4,3 млрд рублей. В регионе ведется расследование более 30 уголовных дел в отношении руководства УК-должников. Вступил в силу приговор в отношении директора ООО УК «Рифей-комфорт», приговоренного к 1,6 году колонии-поселения за хищения средств граждан, внесенных в качестве оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения. Ущерб теплоснабжающим организациям ООО «Пермская сетевая компания» и ПМУП «Городское коммунальное и тепловое хозяйство» составил 8 миллионов рублей.

Задолженность ТСЖ Прикамья за полгода снизилась до 823 млн рублей - в начале года эта сумма превышала миллиард рублей. Наибольшие долги имеют потребители Перми - 6,1 млрд рублей, из них управляющие компании задолжали 3,3 млрд рублей. Отмечено сокращение задолженности за теплоэнергию в городе Чайковском, сейчас этот показатель достиг 690 млн рублей, снизившись по сравнению с 1 января на 64 миллиона. При этом УК-посредники не оплатили энергоресурс на 612 млн рублей – это более 90 процентов всех невыполненных обязательств перед теплоснабжающей организацией.

Долги жителей края, рассчитывающихся за тепловую энергию напрямую с поставщиком энергоресурса, составляют 2,3 млрд рублей, что на 300 млн рублей больше, чем в начале года. В основном, на рост задолженности влияет сезонный фактор – в ходе отопительного сезона жители по разным причинам не успевают выполнить свои обязательства по оплате энергоресурсов. Как показывает практика, в летние месяцы уровень платежной дисциплины граждан выравнивается.

Энергетики напоминают: всем клиентам, рассчитывающимся за услуги теплоснабжения напрямую, необходимо погасить долги перед ресурсоснабжающей организацией в летний период для снижения нагрузки на семейный бюджет в отопительном сезоне. Сейчас в Пермском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» проводится акция «В отпуск – без долгов!», в рамках которой можно выполнить свои обязательства и избежать проблем с выездом за границу.

- Платежная дисциплина – важный вопрос для поставщика ресурса и населения, - считает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Сергей Кругляков. - Оплачивая отопление и горячую воду, наши клиенты выполняют свои обязательства как добросовестные пользователи коммунальных услуг. Напоминаем гражданам: собранные средства реинвестируются в проведение мероприятий по надежному теплоснабжение домов – перекладку сетей и ремонт энергооборудования. Поэтому всем должникам рекомендовано погасить задолженность.