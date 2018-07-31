«Письма счастья» для пермяков: какие налоги нужно заплатить в 2018 году

31 Июль 16:21 2018-08-01T15:21:24+03:00

Что делать если уведомление не пришло или суммы посчитаны неверно

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Налоговая служба по Пермскому краю начала рассылку «писем счастья» с уведомлением об уплате имущественных налогов за 2017 год. Это земельный налог, транспортный и налог на недвижимость.

На территории Российской Федерации действует единый срок уплаты налогов, в этом году - это 1 декабря 2018 года, но в связи с тем, что этот день выпадает на выходной, квитанцию можно оплатить до 3 декабря.

Ниже - семь важных вопросов об уплате налогов.

Почему письмо пришло со штампиком из Уфы

В этом году налоговые органы Пермского края рассылку уведомлений по имущественным налогам начали раньше, чем обычно, уже в июле.

- Налоговые уведомления, направленные по почте заказными письмами, будут считаться полученными через шесть дней с даты направления заказного письма, - сообщили в ведомстве.

Не удивляйтесь, увидев на конверте штампик из Уфы.

- Платежный документ в конверте со штемпелем республики Башкирии абсолютно легитимен, поскольку рассылкой занимается подведомственное ФНС России учреждение, филиал которого расположен в Уфе, - объясняют налоговики.

Кому бумажное письмо не придет

Если на сайте ФНС России у вас есть доступ к сервису "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", налоговое уведомление сформируется в электронном виде и будет отражаться в вашем "кабинете".

Если же вам по каким-либо причинам нужен бумажный вариант, можно обратиться в любую налоговую с соответствующим заявлением или поставить отметку в личном кабинете - "Получать уведомления на бумаге".

Также не получат уведомления те налогоплательщики, у которых общая сумма налогов меньше 100 рублей. В дальнейшем, когда сумма превысит этот предел, уведомление будет сформировано за несколько лет.

Куда обращаться, если уведомления нет

Налоговое уведомление должно прийти не меньше чем за месяц до даты платежа. Если срок уплаты налогов подходит, а письма все нет, вам необходимо обратиться в почтовое отделение или налоговую инспекцию по месту жительства или по месту нахождения объектов налогообложения. Другой вариант направить информацию через «Личный кабинет» или написать электронное сообщение через интернет-сервис ФНС России - «Обратиться в ФНС России».

Также суммы налогов, в том числе задолженность, можно уточнить в филиалах МФЦ и портале госуслуг.

Что делать, если налог посчитан неправильно

В письме из налоговой вы найдете налоговое уведомление с подробным расчетом суммы налогов и платежку.

- Если у вас возникли вопросы по конкретному объекту или налог исчислен неправильно, сообщите об этом в налоговый орган, - говорят налоговики. – Информацию, куда обращаться, можно узнать на сайте www.nalog.ru «Адрес и платежные реквизиты вашего налогового органа» или по телефону контакт-центра 8-800-222-22-22.

Почему вырос налог на имущество

Размер имущественного налога зависит от размера налоговой базы, налоговой ставки, размера доли в праве, периода владения и размера льгот.

Как пояснили "КП" в налоговой инспекции, налог на имущество рассчитывается исходя из суммарной инвентаризационной стоимости объекта, к которой применяется коэффициент - дефлятор и далее умножается на ставку налога.

Коэффициент-дефлятор на 2017 год установлен в размере 1,425 (в 2016 году он был 1,329). В связи сумма налога по некоторым объектам будет выше.

Как считается транспортный налог

Сумма транспортного налога напрямую зависит от мощности автомобиля. Чем больше лошадиных сил, тем выше ставка налога. Например, по легковым автомобилям до 100 лошадиных сил - 25 рублей за лошадиную силу, от 100 до 150 - 30 рублей, от 150 до 200 лошадей - 50 рублей, свыше 200 - 58.

Например, автомобиль Skoda Octavia, 140 лошадиных сил. Умножаем на 30 рублей, сумма налога - 4200 рублей.

Как начисляют пени и кому положена льгота

Если в указанные сроки вы не оплатите квитанцию, на сумму налога будут ежедневно начисляться пени - в размере 1/300 ставки рефинансирования.

Узнать задолженность можно через «Личный кабинет» налогоплательщика. Второй способ - через банкоматы Сбербанка, указав свой ИНН.

Чтобы получить льготу, вам нужно обратиться в налоговую инспекцию с заявлением, приложив необходимые документы.

Льготы предусмотрены для пенсионеров, инвалидов, военнослужащих, многодетных семей. Более подробно можно посмотреть на официальном сайте налоговой службы.