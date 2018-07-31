В Прикамье таксист спас мужчину, которому стало плохо на пляже

31 Июль 15:15 2018-07-31T15:12:34+03:00

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- Я сидел в машине недалеко от пляжа, - рассказывает 43-летний таксист Вячеслав из Чайковского. - Смотрю, по песку мужик бредет, на вид - лет 45 - 50. Пошатываясь, он подошел к лавке, рухнул на нее и стал заваливаться на бок.

Вячеслав ждал клиентов, но решил выйти из машины и проверить, что случилось с мужчиной.

- Я подумал, что он пьяный, - продолжает таксист. - Но пьяный что - не человек? Я подошел ближе: нет, трезвый, просто стало плохо. Подхватил мужичка под руки и повел в автомобиль. В машине я включил для него кондиционер - стало легче.

Но Вячеслав все равно решил довезти его до больницы - мало ли что. Денег за проезд, конечно, брать не стал.

- Я проводил его до приемного отделения, мужчина поблагодарил меня и прошел на осмотр, - вспоминает Вячеслав. - В моей работе такие случаи не редкость. Зимой, например, едешь по дороге, а там какой-нибудь молодой человек автобус ждет, хотя уже поздно и холодно. Я его подбираю и до дома «добрасываю». Мы же все люди. Так что я не считаю этот инцидент на пляже героическим поступком.