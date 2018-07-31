2018-07-31T18:56:26+03:00
Общество

В Пермской психиатрической больнице в душной палате разместили 29 человек

Общественники утверждают, что в ближайшее время ряд недостатков будет устранен
Константин КЯКИНЕН
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фото: Марк Коробовфото: Марк КоробовФото: другой источник.
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На состояние психиатрической больницы на Банной горе пермским общественникам пожаловались больные. активисты Общественного контроля побывали в больнице и были шокированы состоянием взрослого корпуса.

- 29 человек в одной палате 10х7, - рассказывает общественник Марк Коробов. - Три ряда кроватей по восемь коек и еще пять - вдоль стены стоят впритык. Старые, советские кровати с продавленными панцирными сетками и положенными сверху тонкими матрасами. Места не хватает даже для обычной прикроватной тумбочки. В палате очень душно, вентиляция не работает. На стенах облупилась краска, санузлы и ванные комнаты очень давно требуют ремонта.

Больница переполнена почти в два раза. Она рассчитана на 650 мест, а лечение проходят 1270 пациентов. И это при том, что многие больные лежат в больнице месяцами. В стационаре размещено мужское и женское отделение, а также палаты для инфекционных и туберкулезных больных, а также реанимация.

Санитаров катастрофически не хватает. Те, что работают, очень плохо относятся к больным, часто хамят.

- Пациенты жаловались, что зимой их не отпускают на прогулку, - говорит Марк Коробов. - Людей легче держать взаперти.

В детском отделении обстановка лучше. Там недавно сделан ремонт, чисто и опрятно. Но также не хватает элементарной мебели, матрасов.

Общественники намерены добиться проведения ремонта в больнице. Ряд недостатков будет устранен в ближайшее время. Например, в больнице пообещали более серьезно относиться к жалобам больных на медперсонал. Можно, без дополнительных финансовых вливаний привести в порядок санузлы и ванные комнаты.

По итогам посещения психиатрической больницы будет составлен акт, который передадут в администрацию больницы и краевой минздрав.

- В учреждении постоянно проводятся ремонты, но, к сожалению, невозможно привести в порядок все корпуса сразу, - рассказали в краевом минздраве. - Недавно отремонтировали детское отделение, на очереди женское отделение.

Напомним, что проблема нехватки мест в психбольнице далеко не нова. Еще в 2011 году на Банную гору были перевезены пациенты из корпусов больницы по ул. Революции, 56. В 2020 году планируется строительство нового корпуса на 260 коек.

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