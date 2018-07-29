2018-07-30T07:38:17+03:00
Происшествия

В Перми третьи сутки разыскивают пропавшего 10-летнего ребенка

Данил Зырянов недавно переехал с семьей в микрорайон Кислотные дачи и мог потеряться
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото предоставил отец ребенкаФото предоставил отец ребенка
Изменить размер текста:

В пятницу, 27 июля, в микрорайоне Кислотные дачи пропал 10-летний Данил З.. Его отец, Алексей, рассказал, что мальчика наказали и заставили готовиться к школе у бабушки на работе.

- Данил отпросился в туалет и сбежал, - рассказал Алексей. - Сын иногда уходит из дома, но на более короткий срок. С ним занимаются работники социальных служб, но пока не получается выяснить, с чем связано его поведение. А сейчас Даню разыскивают уже два дня, и результатов до сих пор нет. Мы недавно переехали в этот микрорайон, так что Данил не мог далеко уйти, он не знает окрестностей.

Еще 27 июля Алексей написал заявление в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили, что ребенка сейчас разыскивают.

- Мы очень любим сына и волнуемся за него, - говорит Алексей. – Пожалуйста, помогите его найти.

Приметы

Рост 130 сантиметров, светло-русые волосы. Данил был одет в серую футболку, синие шорты, на ногах - черные шлепки. Ребенок носит очки.

Если вы знаете, где находится Данил, позвоните по телефону 89922143157 (Алексей) или в полицию по телефону 02.

ЧИТАЙТЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ:

Пропавший в Перми 10-летний ребенок нашелся (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Уголовное дело пермского экс-депутата Владимира Нелюбина передано в суд
Полицейские задержали 20-летнего парня и его 32-летнюю девушку, которые грабили прохожих в Перми
В Прикамье в день ВДВ выявлено 50 случаев продажи алкоголя
В Перми пройдет «Вечеринка с Керри Брэдшоу»
На трассе в Прикамье автобус съехал в кювет, пострадали семь человек
Житель Прикамья погиб в аварии на границе Свердловской области
В Прикамье фура улетела с горы и врезалась в легковушку
В Прикамье за служебный подлог осудят главу сельского поселения
МЧС предупреждает о сильных дождях, ветре и грозах в пятницу
В Перми стол для переговоров губернатору покупают за 2,6 млн рублей
Пермская «Звезда» потерпела второе поражение подряд
Американский защитник «Пармы» ушел в клуб НБА «Даллас Маверикс»
На севере Прикамья молодой человек убил пенсионера ударом ножом в сердце
Прикамские врачи отказывались признавать 12-летнего ребенка с генетическим заболеванием инвалидом
Пермский экс-депутат Александр Телепнев, получивший 2,5 года колонии-поселения за избиение DJ Smash, скоро вновь окажется на скамье подсудимых
Торговый центр «Кит», находящийся в Мотовилихинском районе Перми, снова откроется
В Прикамье отмечается снижение подростковой преступности
Пермскую компанию оштрафовали за загрязнение воздуха
Прокуратура Кизела проверяет информацию об обнаружении туберкулеза у нянечки детского сада
Житель Пермского края лишился иномарки из-за долгов
В Перми из-за большого количества аварий будет изменена работа светофоров на перекрестке Островского и Луначарского
В Прикамье рецидивисты ограбили дом и хотели зарубить хозяина топором
Суд оштрафовал Центр спортивной подготовки Пермского края на 100 тысяч рублей