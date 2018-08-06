2018-08-06T10:00:15+03:00
Происшествия

В Перми на свадьбе отравились 24 человека

В кафе, которое организовывало питание, есть риск заразиться гепатитом А и сальмонеллезом
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Массовым отравлением закончилась свадьба Анатолия и Марины Зимушкиной. 21 июля молодожены гуляли в летнем шатре на базе "Таежная" на Восточном обходе Перми. Банкет организовывала компания "Бон Кейтеринг Пермь", входящая в ООО «Бон Групп".

- 24 гостя из 42 присутствующих на свадьбе почувствовали признаки пищевого отравления уже на следующий день после свадебного банкета, - рассказала Марина Зимушкина. - Как позже выяснилось, у некоторых гостей по результатам анализов в организме обнаружился норовирус, вызывающий кишечную инфекцию.

У людей поднялась высокая температура, у них было ужасное недомогание. Целую неделю гости праздника провели на больничной койке. Однако компания, отказалась признать свою вину.

- Мы собрали все документы, результаты анализов, данные всех пострадавших и направились на встречу с представителями "Бон Кейтеринга", - говорят расстроенные молодожены. - . Через два часа после встречи нам цинично заявили по телефону, что причинно-следственную связь между отравлением и банкетом они не видят и данный факт не признают! После этого мы направили заявления в Роспотребнадзор по Пермскому краю, прокуратуру и органы полиции.

Как нам рассказали в Роспотребнадзоре, в ходе расследования были выявлены многочисленные нарушение санитарно-эпидемиологических норм. В частности, специалисты "Центра гигиены и эпидемиологии" установили, что в кафе существует риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний. В частности, в заведении нарушается порядок мытья посуды и инвентаря, не созданы условия для обработки сырья, в частности мяса птицы и яиц. Дальнейшая работа кафе может привести к распространению гепатита А, энтеровирусных инфекций, дизентерии, сальмонеллеза и др. заболеваний.

- "Бон кафе" на Комсомольском проспекте было закрыто до решения суда, - сказали нам в Роспотребнадзоре.

Материалы дела отправлены в Ленинский суд Перми. Ввиду особой опасности деятельности ведомство попросило суд рассмотреть дело в кратчайшие сроки. Как нам сообщили в Ленинском райсуде, заседание по делу "Бон групп" состоится сегодня, 6 августа.

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