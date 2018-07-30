Пермяки откажутся от букетов учителям ради спасения тяжелобольных детей

30 Июль 11:18 2018-07-31T14:01:57+03:00

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В День знаний в Прикамье пройдёт благотворительная акция «Цветы жизни». Деньги, которые тратятся, на покупку букетов учителям, школьники и родители отдадут на лечение тяжелобольных людей. При этом полностью отказываться от букетов учителям участники акции не собираются.

- Чтобы принять участие в акции «Цветы жизни», не нужно совсем отказываться от цветов учителям, говорит мама одной из пермских школьниц, инициатор акции «Цветы жизни» Наталья Воронцова. - Можно подарить один общий красивый букет от всего класса, а сэкономленные средства направить на совершение чудес для тяжелобольных детей и ребят, оставшихся без попечения родителей.

Через месяц в школы Прикамья пойдет порядка 36 600 учеников. Если хотя бы половина из них принесет букеты за 500 рублей, то на цветы ко Дню знаний в регионе будет потрачено более 9 млн рублей.

Если 1 сентября учителя подарят только по одному букету, а остальные отправят на благотворительность, то школьники смогут спасти от реанимации 10 сверстников, дышащих с помощью аппаратов ИВЛ или обеспечить уходом более 500 сирот в больницах, или сохранить более 100 новорождённых в семьях, либо совершить ещё какое-то невероятное количество чудес.

Такие акции проходят по всей стране не в первый раз. В прошлом году в Пермском крае, по своей инициативе, эту идею подхватили лицей №10, школы №12, №22, №44, №84 и гимназия №7. Отказавшись от части традиционных букетов, пермские школьники вместе с родителями и учителями перевели в «Дедморозим» почти 130 тысяч рублей. Эта сумма помогла сразу нескольким ребятам с тяжёлыми заболеваниями.

9 августа на сайте dedmorozim.ru откроется регистрация для участников акции. Родители и школы уже сейчас могут заявить о своём желании принять участие в акции. Вопросы можно задать по почте info@dedmorozim.ru и по телефону горячей линии «Дедморозим» 270-08-70.