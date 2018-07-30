2018-07-31T14:01:57+03:00
Общество

Погода в Перми на август 2018: эта неделя будет теплой и сухой

Понижение температуры воздуха начнется с четверга
Андрей МАТЛИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Эта неделя обещает быть явно прохладнее предыдущей. Впервые за последнее время Прикамье посетил арктический воздух.

- Такие вторжения отныне будут происходить время от времени, погода будет изменчивой, - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – Но холода пока надолго не будут задерживаться. В первой половине недели будет достаточно тепло.

Во вторник, 31 июля, немного потеплеет: воздух в Перми днем прогреется до +25 градусов.

В среду, 1 августа, относительно теплая погода сохранится – днем по-прежнему будет около +25 -+26 градусов.

Но с четверга, со 2 августа, начнется понижение дневной температуры воздуха – вновь начнет поступать более прохладная воздушная масса с севера.

В четверг и в пятницу максимальная температура днем в Перми будет от +20 до +22 градусов. При в эти дни из-за смены воздушных масс возможны небольшие осадки.

В выходные может потеплеть, но значительного тепла ждать не стоит – мы попадаем в северо-западные воздушные потоки, и к нам регулярно начнет поступать достаточно холодная воздушная масса.

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