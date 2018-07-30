2018-07-31T14:01:57+03:00
Общество

В Прикамье разыскивают 77-летнюю пенсионерку, страдающую потерей памяти

25 июля Валентина Петровна вышла из дома в поселке Лямино и пропала
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
Фото из соцсетейФото из соцсетей
Изменить размер текста:

Родные и близкие разыскивают 77-летнюю Валентину Гусеву, которая 25 июля вышла из дома в поселке Лямино Чусового и пропала. В последний раз женщину видели в тот же день возле шестого подъезда дома по ул. Первомайской, 4 в Лямино. Домой ночевать она не пришла и местонахождение ее неизвестно.

По словам сына женщины, Виктория Петровна страдает потерей памяти.

Была одета в белый платок, синюю с белыми полосами кофту поверх еще одной, сиреневой и платье жёлто-коричневого цвета. На ногах у женщины были темные туфли и коричневые колготки.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Валентины Петровны, просьба сообщить по телефонам: 8-919-49-20-584, 8-34256-5-39-30, 8-950-47-836-68 или в полицию 02.

Напомним, что 28 июля 10-летнего школьника, который пропал в районе Кислотных дач, нашли. В пятницу мальчика наказали и заставили готовиться к школе у бабушки на работе. Данил отпросился в туалет и сбежал. Отец мальчика пояснил, что раньше сын иногда уходил из дома, но на более короткий срок.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Уголовное дело пермского экс-депутата Владимира Нелюбина передано в суд
Полицейские задержали 20-летнего парня и его 32-летнюю девушку, которые грабили прохожих в Перми
В Прикамье в день ВДВ выявлено 50 случаев продажи алкоголя
В Перми пройдет «Вечеринка с Керри Брэдшоу»
На трассе в Прикамье автобус съехал в кювет, пострадали семь человек
Житель Прикамья погиб в аварии на границе Свердловской области
В Прикамье фура улетела с горы и врезалась в легковушку
В Прикамье за служебный подлог осудят главу сельского поселения
МЧС предупреждает о сильных дождях, ветре и грозах в пятницу
В Перми стол для переговоров губернатору покупают за 2,6 млн рублей
Пермская «Звезда» потерпела второе поражение подряд
Американский защитник «Пармы» ушел в клуб НБА «Даллас Маверикс»
На севере Прикамья молодой человек убил пенсионера ударом ножом в сердце
Прикамские врачи отказывались признавать 12-летнего ребенка с генетическим заболеванием инвалидом
Пермский экс-депутат Александр Телепнев, получивший 2,5 года колонии-поселения за избиение DJ Smash, скоро вновь окажется на скамье подсудимых
Торговый центр «Кит», находящийся в Мотовилихинском районе Перми, снова откроется
В Прикамье отмечается снижение подростковой преступности
Пермскую компанию оштрафовали за загрязнение воздуха
Прокуратура Кизела проверяет информацию об обнаружении туберкулеза у нянечки детского сада
Житель Пермского края лишился иномарки из-за долгов
В Перми из-за большого количества аварий будет изменена работа светофоров на перекрестке Островского и Луначарского
В Прикамье рецидивисты ограбили дом и хотели зарубить хозяина топором
Суд оштрафовал Центр спортивной подготовки Пермского края на 100 тысяч рублей