В Прикамье разыскивают 77-летнюю пенсионерку, страдающую потерей памяти

30 Июль 07:42 2018-07-31T14:01:57+03:00

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Родные и близкие разыскивают 77-летнюю Валентину Гусеву, которая 25 июля вышла из дома в поселке Лямино Чусового и пропала. В последний раз женщину видели в тот же день возле шестого подъезда дома по ул. Первомайской, 4 в Лямино. Домой ночевать она не пришла и местонахождение ее неизвестно.

По словам сына женщины, Виктория Петровна страдает потерей памяти.

Была одета в белый платок, синюю с белыми полосами кофту поверх еще одной, сиреневой и платье жёлто-коричневого цвета. На ногах у женщины были темные туфли и коричневые колготки.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении Валентины Петровны, просьба сообщить по телефонам: 8-919-49-20-584, 8-34256-5-39-30, 8-950-47-836-68 или в полицию 02.

Напомним, что 28 июля 10-летнего школьника, который пропал в районе Кислотных дач, нашли. В пятницу мальчика наказали и заставили готовиться к школе у бабушки на работе. Данил отпросился в туалет и сбежал. Отец мальчика пояснил, что раньше сын иногда уходил из дома, но на более короткий срок.