Метеорологи предупредили пермяков о резком ухудшении погоды в выходные

28 Июль 09:25 2018-07-30T13:45:32+03:00

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Пермяки, планировали в выходные позагорать и покупаться? Не торопитесь, прогноз погоды не самый благоприятный для отдыха у воды.

Как сообщает сайт опасных природных явлений Пермского края, в течение субботы и в ночь на воскресенье через территорию региона пройдет холодный фронт. Столбик термометра скатится аж на 10 градусов вниз.

- Подобные фронты даже со значительным температурным контрастом часто проходят без осадков, - сообщают метеорологи. - Однако на этот раз прохождение фронта будет сопровождаться образованием частного циклона над западными районами Пермского края. С ним могут быть связаны сильные продолжительные дожди, причем по данным некоторых прогностических центров, в зону сильных осадков попадет и Пермь.

В субботу по краю возможны грозы и дожди, местами - очень сильные. К вечеру непогода доберется до Перми, хотя за окном будет довольно жарко - до +28...+30 градусов. Есть высокая вероятность гроз, локальных сильных ливней, града и шквалистого ветра до 20 метров в секунду.

- В ночь на 29 июля на холодном фронте образуется волновой циклон, - сообщают специалисты. - Днем ожидаются сильные и продолжительные дожди. При этом зона максимального количества осадков будет располагаться от Верещагино до Перми, где к середине дня 29 июля выпадет до 40 мм (50-60% месячной нормы).

Воздух в воскресенье прогреется всего до +16...+19 градусов. Однако похолодание будет недолгим, уже 31 июля температура воздуха повысится до +22…+27, а 1 августа - до +30 градусов.