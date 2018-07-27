2018-07-31T14:01:57+03:00
Общество

Отключения воды в Перми 28 и 29 июля: публикуем график

В выходные без воды останутся 300 пермских многоэтажных домов
Андрей МАТЛИН
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Посижу тут, все равно вода из крана не течет.Посижу тут, все равно вода из крана не течет.
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В компании «Новогор Прикамье» в эти выходные собираются отключать для планового ремонта сразу несколько водоводов в краевом центре. В связи с этим ожидаются отключения и перебои с водой почти в трех сотнях пермских многоэтажек.

В субботу с утра до вечера не будет воды

С 9.00 до 19.00 отключат воду в домах на улицах Балхашская, 200, 201, 203, 207, Братская, 6, 10, 14, Запорожская, 160, 180А, Старцева, 183, Суздальская, 1, 3, 10.

С 9.30 до 19.30 не будет воды в домах на улицах Героев Хасана, 113, Достоевского, 3А, 6, 7, Екатерининская, 19, Луначарского, 3, 3/2, Николая Островского, 30.

С утра субботы до утра воскресенья не будет воды

С 9.00 28 июля до 9.00 29 июля отключат воду в домах на улицах Писарева, 28, 29А, 30, 33, 35,37, 55, 56, 56Г, 56Б, 59, Лобвинская 33, 42, Репина, 9, 10А, 12, 20, 20А, 46, Широкая 2А, Карбышева 4, 52, Бирская 1, 2, 3, 4, 5, 15, Мелитопольская 1, 2, 24, 26, 28, Воркутинская 78, 80А, 82, 84, 88, Гремячий Лог, 1, пер. 1-ый Дубровский 4,4А,5, 6, 7, 8, 10, 12, пер. 2-ой Дубровский 3А, 6, 8, Гайвинская 58, 58А, 60, 60А, 62, 62А.

С 10.00 28 июля до 10.00 29 июля произойдет отключение воды в домах на улицах Андроновская 1-я, 1, Газосварщиков, 3, Гамовская 1-я, 47, Гамовская 2-я, 53, Дениса Давыдова, 23, 25, 25А, 27, 27А, Дивьинская, 17, Карьерная1-я, 3, 76, Карьерная 3-я, 22, 23, Качалова, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 47, Комбайнеров, 32, 34, 36, 38, 39, 39Б, 41, 44, Конструкторская, 3, 5, 6, 7, 22, 23, 24, 25, 33, 34, Космонавта Беляева, 8, 9А, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 24А, 26, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 39, 40, 40Б, 40Д, 41, 42, 43, 43/2, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49А, 51, 51А, 52, 54, 54А, 56, 59, 61, 81, Космонавта Леонова, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 26А, 27, 33, 37, Космонавтов Шоссе, 166, 166А, 166Б, 166В, 166Г, 213, 215, 217, Милиционера Власова, 4, 4А, Мира, 41, 41/1, 113, 115, 115А, 136, Нефтяников, 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 21/1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 37, 38, 40, 42, 46, 46А, 48, 48А,50, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 62, 62А, Одоевского, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 37, 38, 44, 46, Подводников, 101Б, Рязанская, 120А, Советской Армии, 33, Теплогорская, 20, 22, Экскаваторная, 4, 35, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 60, 62, Энергетиков, 4.

В воскресенье с утра до вечера воду отключат

С 9.00 до 19.00 воды не будет в домах на улицах Бородинская, 26, 28, Вижайская, 15, 19, 19А, 19Б, Люблинская, 24, Никулина, 35, 41, 47.

Также в компании «Новогор Прикамье» предупредили, что в связи с ремонтными работами на водоводах возможны перебои с водоснабжением и в других домах Перми.

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