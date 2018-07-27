С начала 2018 года должники за тепло и горячую воду в Прикамье лишились 20 автомобилей

27 Июль 14:15 2018-07-31T14:01:57+03:00

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Энергетики Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги работы по взысканию имущества должников за услуги отопления и ГВС в I полугодии 2018 года. В течение 6 месяцев сотрудники Управления службы судебных приставов по Пермскому краю на основании судебных приказов произвели аресты 20 единиц личного автотранспорта, собственники которого задолжали более 1,5 млн рублей за потребленные коммунальные услуги.

Практика показывает, что арест личного транспорта — эффективная мера воздействия. Чтобы вернуть себе автомобили, должники в Перми уже погасили задолженность на общую сумму более 500 тыс. рублей.

Автомобили должников эвакуируются на специализированные стоянки хранения арестованного имущества до полного погашения имеющихся долгов. При этом должники должны отдавать себе отчет в том, что затягивать время нахождения автомобилей под арестом — невыгодно. Помимо суммы долга им приходится гасить расходы на эвакуацию арестованного транспорта, а также оплачивать услуги хранения на штрафстоянке. Кроме того, по истечению срока добровольного погашения долга автомобили передаются на реализацию специализированным организациям. Как правило, такие транспортные средства реализуются по выгодным для потенциальных покупателей ценам в кратчайшие сроки.

Помимо угрозы лишения личного автомобиля, в летний период актуальной остается вероятность лишиться возможности провести запланированный отдых за рубежом. При имеющейся задолженности перед теплоснабжающей организацией судебные приставы могут вынести постановление о запрете должнику на выезд за пределы Российской Федерации. С 15 июня уже вынесено более 3,2 тыс. постановлений. В итоге 224 должника оплатили задолженность и обратились с просьбой снять ограничения. Все собранные денежные средства будут направлены на повышение надежности энергоснабжения: перекладку тепловых сетей и ремонты объектов генерации.

В рамках акции «В отпуск — без долгов!» клиенты Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» могут получить информацию о задолженности и оперативно погасить ее во избежание проблем с выездом за рубеж. Для проверки наличия запрета и возможности погасить задолженность, с 01.08.2018 будет организован прием судебных приставов в клиентском офисе «ЭнергосбыТ Плюс» в Перми по адресу: ул. Сибирская, 67. Прием будет проходить еженедельно, по средам.