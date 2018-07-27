2018-07-31T14:01:57+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

С начала 2018 года должники за тепло и горячую воду в Прикамье лишились 20 автомобилей

Елена КОНОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

Энергетики Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» подвели итоги работы по взысканию имущества должников за услуги отопления и ГВС в I полугодии 2018 года. В течение 6 месяцев сотрудники Управления службы судебных приставов по Пермскому краю на основании судебных приказов произвели аресты 20 единиц личного автотранспорта, собственники которого задолжали более 1,5 млн рублей за потребленные коммунальные услуги.

Практика показывает, что арест личного транспорта — эффективная мера воздействия. Чтобы вернуть себе автомобили, должники в Перми уже погасили задолженность на общую сумму более 500 тыс. рублей.

Автомобили должников эвакуируются на специализированные стоянки хранения арестованного имущества до полного погашения имеющихся долгов. При этом должники должны отдавать себе отчет в том, что затягивать время нахождения автомобилей под арестом — невыгодно. Помимо суммы долга им приходится гасить расходы на эвакуацию арестованного транспорта, а также оплачивать услуги хранения на штрафстоянке. Кроме того, по истечению срока добровольного погашения долга автомобили передаются на реализацию специализированным организациям. Как правило, такие транспортные средства реализуются по выгодным для потенциальных покупателей ценам в кратчайшие сроки.

Помимо угрозы лишения личного автомобиля, в летний период актуальной остается вероятность лишиться возможности провести запланированный отдых за рубежом. При имеющейся задолженности перед теплоснабжающей организацией судебные приставы могут вынести постановление о запрете должнику на выезд за пределы Российской Федерации. С 15 июня уже вынесено более 3,2 тыс. постановлений. В итоге 224 должника оплатили задолженность и обратились с просьбой снять ограничения. Все собранные денежные средства будут направлены на повышение надежности энергоснабжения: перекладку тепловых сетей и ремонты объектов генерации.

В рамках акции «В отпуск — без долгов!» клиенты Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» могут получить информацию о задолженности и оперативно погасить ее во избежание проблем с выездом за рубеж. Для проверки наличия запрета и возможности погасить задолженность, с 01.08.2018 будет организован прием судебных приставов в клиентском офисе «ЭнергосбыТ Плюс» в Перми по адресу: ул. Сибирская, 67. Прием будет проходить еженедельно, по средам.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Уголовное дело пермского экс-депутата Владимира Нелюбина передано в суд
Полицейские задержали 20-летнего парня и его 32-летнюю девушку, которые грабили прохожих в Перми
В Прикамье в день ВДВ выявлено 50 случаев продажи алкоголя
В Перми пройдет «Вечеринка с Керри Брэдшоу»
На трассе в Прикамье автобус съехал в кювет, пострадали семь человек
Житель Прикамья погиб в аварии на границе Свердловской области
В Прикамье фура улетела с горы и врезалась в легковушку
В Прикамье за служебный подлог осудят главу сельского поселения
МЧС предупреждает о сильных дождях, ветре и грозах в пятницу
В Перми стол для переговоров губернатору покупают за 2,6 млн рублей
Пермская «Звезда» потерпела второе поражение подряд
Американский защитник «Пармы» ушел в клуб НБА «Даллас Маверикс»
На севере Прикамья молодой человек убил пенсионера ударом ножом в сердце
Прикамские врачи отказывались признавать 12-летнего ребенка с генетическим заболеванием инвалидом
Пермский экс-депутат Александр Телепнев, получивший 2,5 года колонии-поселения за избиение DJ Smash, скоро вновь окажется на скамье подсудимых
Торговый центр «Кит», находящийся в Мотовилихинском районе Перми, снова откроется
В Прикамье отмечается снижение подростковой преступности
Пермскую компанию оштрафовали за загрязнение воздуха
Прокуратура Кизела проверяет информацию об обнаружении туберкулеза у нянечки детского сада
Житель Пермского края лишился иномарки из-за долгов
В Перми из-за большого количества аварий будет изменена работа светофоров на перекрестке Островского и Луначарского
В Прикамье рецидивисты ограбили дом и хотели зарубить хозяина топором
Суд оштрафовал Центр спортивной подготовки Пермского края на 100 тысяч рублей