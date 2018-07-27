2018-07-30T13:45:32+03:00
Дом. Семья

Пермские спасатели помогли таксе, которая провалилась в трещину между домом и асфальтом

Собаку доставали с помощью специального оборудования [видео]
Елена КОНОВА
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Скриншот с видео из "ВКонтакте", которое спасатель разместил на страницеСкриншот с видео из "ВКонтакте", которое спасатель разместил на странице
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На прошлой неделе сотрудникам городской службы спасения поступил звонок от жителей Мотовилихинского района. Они сообщили, что в трещину между асфальтом и пятиэтажкой на улице Фонтанная провалилась такса.

Спасатели отправились на помощь несчастной собаке. Судя по кадрам из видео, трещина была довольно маленькая. Неизвестно, как такса туда угодила.

Чтобы достать собаку, спасателям пришлось немного сломать асфальт с помощью специального оборудования. Такса очень волновалась, когда ее поднимали на поверхность.

Информации о том, где сейчас собака, нет.

Ранее мы рассказывали о том, что спасатели помогли собаке, застрявшей на льдине посередине реки. Они надели водонепроницаемые костюмы и отправились на помощь собаке. Несколько раз спасатель Борис с напарником проваливались под лед, так как он совсем тонкий. Собака, испугавшись мужчин, стала от них убегать. Но в итоге ее удалось поймать и передать зоозащитникам.

Спасатели вытащили пса который провалился под фундамент дома.

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