2018-07-30T13:45:32+03:00
Общество

Полное лунное затмение в Перми 28 июля: Луна станет кроваво-красной

В ночь на субботу пермяки смогут наблюдать редкое астрономическое явление [видео]
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Полное лунное затмение 2011 года: Луна кажется кроваво-красной. Фото: Пермский астрофорум.Полное лунное затмение 2011 года: Луна кажется кроваво-красной. Фото: Пермский астрофорум.
Изменить размер текста:

Погода позволит сегодня ночью наблюдать на пермском небосводе довольно редкое явление: в 22.15 в пятницу Луна начнет заходить в тень Земли. А в полпервого ночи в субботу начнется полное лунное затмение. При этом Луна будет окрашиваться в разные цвета.

- Это будет довольно редкое – центральное – лунное затмение, - объяснили в Пермском планетарии. – В последний раз пермяки могли наблюдать подобное в декабре 2011 года, а следующее будет лишь в 2022 году.

По словам работников планетария, самое интересное начнётся в пятницу в 23.24.вечера.

- Луна будет медленно заходить в земную тень, темнея и окрашиваясь в бурый цвет, - объяснили они. - В 00.30 в субботу начнётся полное лунное затмение, которое называют «Красной Луной». Оно достигнет своего пика в 01.22, когда естественный спутник Земли пройдет через центр земной тени и при этом приобретет максимально насыщенный красный цвет.

Закончится полное лунное затмение в 02.13 - с этого момента Луна начнёт выходить из тени, постепенно светлея и вновь переходя в полутень. Из полутени Луна выйдет в 04.28.утра. На этом лунное затмение закончится.

В этом году, по сравнению с зимним лунным затмением 2011 года, у наблюдателей будет преимущество: менее туманный небосвод, однако наблюдать «Красную Луну» все равно лучше в пригороде – в городе будет мешать подсветка искусственных источников освещения.

Но и в 2011 году лунное затмение представляло собой завораживающее зрелище – достаточно посмотреть видео, которое любители-астрономы выложили на сайте Пермского астрофорума.

Полное затмение Луны в декабре 2011, видео с Пермского астрофорума..Лунное затмение 10.12.2011 (Moon eclipse)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Уголовное дело пермского экс-депутата Владимира Нелюбина передано в суд
Полицейские задержали 20-летнего парня и его 32-летнюю девушку, которые грабили прохожих в Перми
В Прикамье в день ВДВ выявлено 50 случаев продажи алкоголя
В Перми пройдет «Вечеринка с Керри Брэдшоу»
На трассе в Прикамье автобус съехал в кювет, пострадали семь человек
Житель Прикамья погиб в аварии на границе Свердловской области
В Прикамье фура улетела с горы и врезалась в легковушку
В Прикамье за служебный подлог осудят главу сельского поселения
МЧС предупреждает о сильных дождях, ветре и грозах в пятницу
В Перми стол для переговоров губернатору покупают за 2,6 млн рублей
Пермская «Звезда» потерпела второе поражение подряд
Американский защитник «Пармы» ушел в клуб НБА «Даллас Маверикс»
На севере Прикамья молодой человек убил пенсионера ударом ножом в сердце
Прикамские врачи отказывались признавать 12-летнего ребенка с генетическим заболеванием инвалидом
Пермский экс-депутат Александр Телепнев, получивший 2,5 года колонии-поселения за избиение DJ Smash, скоро вновь окажется на скамье подсудимых
Торговый центр «Кит», находящийся в Мотовилихинском районе Перми, снова откроется
В Прикамье отмечается снижение подростковой преступности
Пермскую компанию оштрафовали за загрязнение воздуха
Прокуратура Кизела проверяет информацию об обнаружении туберкулеза у нянечки детского сада
Житель Пермского края лишился иномарки из-за долгов
В Перми из-за большого количества аварий будет изменена работа светофоров на перекрестке Островского и Луначарского
В Прикамье рецидивисты ограбили дом и хотели зарубить хозяина топором
Суд оштрафовал Центр спортивной подготовки Пермского края на 100 тысяч рублей