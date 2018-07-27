Полное лунное затмение в Перми 28 июля: Луна станет кроваво-красной

27 Июль 11:35 2018-07-30T13:45:32+03:00

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Погода позволит сегодня ночью наблюдать на пермском небосводе довольно редкое явление: в 22.15 в пятницу Луна начнет заходить в тень Земли. А в полпервого ночи в субботу начнется полное лунное затмение. При этом Луна будет окрашиваться в разные цвета.

- Это будет довольно редкое – центральное – лунное затмение, - объяснили в Пермском планетарии. – В последний раз пермяки могли наблюдать подобное в декабре 2011 года, а следующее будет лишь в 2022 году.

По словам работников планетария, самое интересное начнётся в пятницу в 23.24.вечера.

- Луна будет медленно заходить в земную тень, темнея и окрашиваясь в бурый цвет, - объяснили они. - В 00.30 в субботу начнётся полное лунное затмение, которое называют «Красной Луной». Оно достигнет своего пика в 01.22, когда естественный спутник Земли пройдет через центр земной тени и при этом приобретет максимально насыщенный красный цвет.

Закончится полное лунное затмение в 02.13 - с этого момента Луна начнёт выходить из тени, постепенно светлея и вновь переходя в полутень. Из полутени Луна выйдет в 04.28.утра. На этом лунное затмение закончится.

В этом году, по сравнению с зимним лунным затмением 2011 года, у наблюдателей будет преимущество: менее туманный небосвод, однако наблюдать «Красную Луну» все равно лучше в пригороде – в городе будет мешать подсветка искусственных источников освещения.

Но и в 2011 году лунное затмение представляло собой завораживающее зрелище – достаточно посмотреть видео, которое любители-астрономы выложили на сайте Пермского астрофорума.