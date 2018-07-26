2018-07-26T13:40:58+03:00
Общество

Погода на июль 2018 в Перми: в воскресенье похолодает сразу на 10 градусов

В начале следующей недели погода обещает быть комфортной
Андрей МАТЛИН
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Скоро отдохнем от жары.Скоро отдохнем от жары.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мы уже привыкли к тому, что изо дня в день погода у нас одинаковая: жарко и сухо.

- Но в ближайшие дни эта «погодная устойчивость» пошатнется, - предупреждает руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Ситуация в атмосфере станет достаточно неустойчивой, прогнозы синоптиков станут менее точными, но одно можно сказать с уверенностью: в выходные нас ждет изменение погоды. Произойдет вторжение сравнительно прохладного воздуха с Северного Урала, и температура существенно понизится, особенно это будет заметно в воскресенье.

В пятницу, однако, еще погреемся: днем температура воздуха в Перми прогреется до +28 - +30 градусов.

В субботу днем воздух еще сохранит тепло и прогреется до +28 градусов, но уже будет вероятны дожди и грозы.

В воскресенье с приходом холодного фронта станет существенно прохладнее: температура воздуха упадет сразу градусов на 10. Днем в Перми воздух прогреется лишь до +20 - +22 градусов.

В начале недели, по предварительным прогнозам, температура воздуха будет достаточно комфортной – днем до + 23 - +25 градусов. Вероятность осадков будет небольшой.

- Но все может быстро измениться, - предупреждает Павел Смирнов. - Мы будем находиться вблизи границы, отделяющей холодный воздух Сибири от теплых воздушной массы на Европейской части России, и куда сместится эта граница, сказать пока сложно.

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