2018-07-26T12:37:29+03:00
Общество

Из Перми на Белую гору отправился Свято-Серафимовский Крестный ход

Паломникам в течение 6 дней предстоит преодолеть 120 километров.
Андрей МАТЛИН
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Крестный ход стартовал.Крестный ход стартовал.Фото: Андрей МАТЛИН
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Сегодня утром, 26 июля, из Перми на Белую гору отправились сотни паломников Крестного хода в честь чудотворца Серафима Саровского.

Благословение на Крестный ход. Фото: Андрей МАТЛИН

Благословение на Крестный ход.Фото: Андрей МАТЛИН

С утра на Соборной площади у Камы скопилось множество людей. Прослушав литургию в Кресто-Митрофаниевском храме, они прикладывались к лику чудотворца, получали благословение на Крестный ход.

Одноклассники из Кудымкара решили преодолеть все 120 километров, чтобы испытать себя. Фото: Андрей МАТЛИН

Одноклассники из Кудымкара решили преодолеть все 120 километров, чтобы испытать себя.Фото: Андрей МАТЛИН

- В этом году я позвала с собой своих одноклассников, Кирилла и Вику, - говорит 16-летняя школьница из Кудымкара Валерия. – А сама я пройду все 120 километров уже в пятый раз. Для меня это просто жизненное испытание, ну, разве что попрошу у Серафима Саровского, чтобы помог мне успешно закончить 11-й класс.

Своим друзьям Валерия посоветовала взять с собой удобную обувь, побольше воды и обязательно - головные уборы.

- В этом году стоит жара, а прошлым дождливым летом пришлось кое-где брести чуть не по колено в грязи, - говорит она.

Юлия, закончив консерваторию, поет в оперном хоре и в церкви. На Белую гору они идут вдвоем с дочкой Аделиной. Фото: Андрей МАТЛИН

Юлия, закончив консерваторию, поет в оперном хоре и в церкви. На Белую гору они идут вдвоем с дочкой Аделиной.Фото: Андрей МАТЛИН

В гуще паломников мелькают девушки и женщины в одинаковых ярко-желтых косынках.

- Мы решили в этом году сшить такие приметные косынки, чтобы видеть в толпе друг друга, мы – певчие клироса, и будем петь во время остановок у памятных мест и на ночлег, – объясняет регент церковного хора Пермской епархии Ольга.

Самой юная певчая в хоре – 11-летняя Аделина, до Белой горы она пойдет с мамой Яной, которая, закончив консерваторию, поет в оперном хоре и на клиросе в церкви.

Многие паломники задолго готовились к этому Крестному ходу.

Паломники из Краснокамска сами сшили хоругви. Фото: Андрей МАТЛИН

Паломники из Краснокамска сами сшили хоругви.Фото: Андрей МАТЛИН

- Мы специально сшили к этому событию хоругви, с которыми и отправится на Белую гору группа прихожан нашего Храма во имя блаженной Матроны Московской, - говорит паломница из Краснокамска Елена. – А наш 12-летний прихожанин Иван пойдет туда в 10-й раз, папа его совсем еще меленьким на плечах носил до Белой горы.

Пусть Серафим Саровский мне поможет дойти до Белой горы! Фото: Андрей МАТЛИН

Пусть Серафим Саровский мне поможет дойти до Белой горы!Фото: Андрей МАТЛИН

- К сожалению, мы с младшей дочкой Полиной в этом году не сможем пройти путь до Белой горы, а приедем туда 1 августа на автобусе - там будет отмечаться обретение мощей преподобного Серафима Саровского, - говорит 40-летняя пермячка Юлия. – У нас как раз в пятницу будет свадьба у старшей дочери – в прошлом году она попросила у чудотворца Серафима Саровского семейного счастья и вот выходит замуж.

Если ковчег проплывет над тобой - это на счастье. Фото: Андрей МАТЛИН

Если ковчег проплывет над тобой - это на счастье.Фото: Андрей МАТЛИН

- Можно приехать на Белую гору и 1 августа, там в этот день единственный раз в году будет выход в Свято-Серафимовский Алексеевский скит, а обратно все желающие смогут бесплатно уехать на автобусах, - говорят в Пермской епархии. – К Крестному ходу можно присоединиться в любой день.

Свой путь паломники начинают по Комсомольскому проспекту. Фото: Андрей МАТЛИН

Свой путь паломники начинают по Комсомольскому проспекту.Фото: Андрей МАТЛИН

Паломникам в течение шести дней предстоит преодолеть 120 километров, остановившись на ночлег в пяти деревнях. Подробный маршрут Крестного хода можно посмотреть на сайте Белогорского монастыря уралафон.рф.

Начало долгого пути. Фото: Андрей МАТЛИН

Начало долгого пути.Фото: Андрей МАТЛИН

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