2018-07-26T11:20:59+03:00
Общество

«Выходные на набережной» в Перми. Программа на 27-29 июля

Пермяков ждут пенная дискотека, флешмоб рукопожатий и перетягивание палки по-якутски
Андрей МАТЛИН
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Солнце, пена и вода - наши лучшие друзья. Фото: группа ВК "Выходные на набережной", Вячеслав Селиванов.Солнце, пена и вода - наши лучшие друзья. Фото: группа ВК "Выходные на набережной", Вячеслав Селиванов.
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В эти выходные пермяков вновь приглашают поближе к воде, на набережную Камы.

Точнее, даже уже в пятницу: этот день должен стать мажорным прологом собственно «выходных». Пятничный вечер завершится детской дискотекой и вечерним диджейский сетом, а в кинотеатре под открытым небом в 21:00 покажут фильм «Город Зеро». Ну, а днем 27 июля желающие смогут сразиться в гигантские шахматы и разновидность боулинга – бочче, а также поучаствовать в мастер-классе по вязанию узлов от лагеря «Альбатрос».

В субботу, 28 июля, программа гуляний на набережной будет не менее насыщенной. Как обычно утром пройдут занятия по йоге, спортивные тренировки под присмотром с инструкторов пермских фитнес-клубов.

В 17:00 на променаде стартуют творческие мастер-классы – их участники будут мастерить гигантские объёмные цветы из гофрированной бумаги.

В 18:00 концертную программу на сцене откроет вокальный дуэт «Родники России». В 20:00 музыкальный вечер продолжит группа «Лесные братья». Субботняя программа также завершится дискотекой.

В воскресенье, 29 июля, гуляния на набережной посвятят Международному Дню дружбы.

В 14.00 стартует пенная дискотека для детей. Тем, кто пожелает, бесплатно наложат аквагрим.

Поклонников силовых видов спорта днем ждет мас-рестлинг – перетягивание палки по-якутски. Также каждый сможет испытать себя в соревнованиях по силе хвата – армлифтинге, по поднятию гири и перетягивании каната.

Боевой дух спортсменов будут поддерживать артисты уличного театра и цирковой студии «Люмьер».

Кроме того, в День Дружбы на набережной пройдет конкурс на самую большую компанию и флешмоб дружеских рукопожатий.

С 18.00 на главную сцену поднимутся артисты музыкальных групп JEANS*TONIC и 1000000 years B.C. Лучшие диджеи города сыграют интернациональные музыкальные сеты.

Более подробно о программе гуляний читайте на странице ВКонтакте группы «Выходные на набережной».

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