Крестный ход в Перми 26 июля: какие улицы перекроют, что взять в дорогу и где остановиться на ночлег

25 Июль 09:29 2018-07-25T09:32:27+03:00

Отправиться в шестидневное пешее паломничество, приуроченное к празднику Обретения мощей преподобного чудотворца Серафима Саровского. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Крестный ход до Белой горы продлится неделю и завершится 1 августа

Изменить размер текста: A A

В четверг, 26 июля, начнется Свято-Серафимовский крестный ход из Перми до Белой горы. Он продлится неделю, до 1 августа, общий путь паломников – 120 километров.

Как рассказали в пермской епархии, отправление назначено на 10 утра 26 июля от Кафедрального собора (Пермская художественная галерея). Перед этим, с 8 утра, в Крестово-Метрофаниевском храме (Комсомольский проспект, 6) пройдет Божественная литургия.

Что взять в дорогу?

Свято-Серафимовский крестный ход пройдет через семь деревень и прибудет на Белую гору 1 августа.

Отправиться в шестидневное пешее паломничество, приуроченное к празднику Обретения мощей преподобного чудотворца Серафима Саровского, может любой желающий, но для этого нужно подготовиться.

С собой нужно взять посуду, удобную походную обувь, предметы личной гигиены, спальники или спальные принадлежности, палатки (по возможности), бутылки для воды и другие необходимые в долгом походе вещи.

Одежда тоже должна быть комфортной и по погоде. Женщинам рекомендуется надевать платки и длинные юбки.

Свято-Серафимовский крестный ход пройдет через семь деревень и прибудет на Белую гору 1 августа.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение паломников

26 июля, четверг

10.00 - выход Крестного хода Пермь - Бахаревский женский монастырь.

14.00 - встреча Крестного хода в Бахаревском женском монастыре. Молебен.

17.00 Вечернее Богослужение, ночлег.

27 июля, пятница

6.00 – Божественная Литургия.

9.00 - выход Крестного хода в поселок Юг (через Лобаново).

19.00 - встреча Крестного хода в поселке Юг.

20.30 - Вечернее Богослужение, ночлег.

28 июля, суббота

6.00 - Божественная Литургия.

9.00 - выход Крестного хода на гору Благодать.

11.00 - Молебен на горе Благодать и лития о убиенной братии.

12.00 - выход Крестного хода в деревню Бырма.

17.00 - прибытие в деревню Бырма. Молебен.

18.00 - выход Крестного хода в поселок Н. Пальник.

21.00 - Прибытие в поселок Н.Пальник, ночлег.

29 июля, воскресенье

7.00 - Божественная Литургия в поселке Н.Пальник.

10.00 - выход Крестного хода из поселка Н.Пальник.

16.00 - прибытие в деревню Полыгарец. Молебен. Выход в село Троельга, ночлег.

30 июля, понедельник

7.00 - Божественная Литургия в селе Троельга.

10.00 - выход из села Троельга.

14.00 - прибытие в село Ерши. Молебен.

15.00 - выход из села Ерши.

18.00 - прибытие в село Бым. Вечернее Богослужение, ночлег.

31 июля, вторник

7.00 - Божественная Литургия в селе Бым.

11.00 - выход из села Бым на Белую Гору.

18.00 - Всенощное бдение в Белогорском монастыре, ночлег.

1 августа, среда

6.00 - выход в Свято-Серафимовский Алексеевский скит.

8.00 - Божественная Литургия, молебен и панихида на братском кладбище. Возвращение на Белую Гору. Благодарственный молебен.

В 15 часов – отправление автобусов в Пермь, проезд бесплатный.

Какие дороги перекроют?

Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, 26 июля, с 10 до 14 часов, на время шествия, посвященного памяти преподобного Серафима Саровского, будет ограничено движение транспорта (за исключением общественного) в центре города.

Движение на перекрестках будет перекрываться на время прохождения колонны.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Движение транспорта будет ограничено на Комсомольском проспекте на пересечении с улицами Советская, Петропавловская, Ленина, Пермская, Екатерининская, Луначарского, Пушкина, Краснова, Революции, Тимирязева, 1-я Красноармейская, Полины Осипенко, Белинского, Юрия Смирнова, Соловьева, Коминтерна, Чкалова.

Колонна будет двигаться по пешеходной аллее. Движение на перекрестках будет перекрываться на время прохождения колонны.

Также ограничение движения будет организовано на время прохождения колонны по следующим улицам:

- Комсомольский проспект – от улицы Полины Осипенко до улицы Белинского;

- Перекресток улицы Героев Хасана с улицей Ординская;

Кроме того, будет прекращено движение всех видов транспорта по следующим улицам:

- Проспекту Василия Васильева - от Куйбышева до Героев Хасана;

- Улице 1-я Бахаревская - от Василия Васильева до Пристанционной;

- Улице Пристанционная - от 1-я Бахаревская до дома №38 по улице Пристанционная.

Автомобилистам рекомендуется быть внимательнее.