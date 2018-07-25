2018-07-26T11:22:21+03:00
Происшествия

Пермячка: «Из окна многоэтажки выкинули породистого котенка!»

Он не дожил до операции [фото, видео]
Елена КОНОВА
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Котенка пытались спасти, но он получил слишком тяжелые травмы. Фото из соцсетей.Котенка пытались спасти, но он получил слишком тяжелые травмы. Фото из соцсетей.
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23 июля детсадовцы вышли погулять во двор одного из домов по улице Карпинского и ужаснулись: по газону полз маленький полуживой котенок.

- Увидев котенка, воспитатель быстро отозвала детей, - рассказывает руководитель частного детского садика Ирина. - А я посадила котенка в коробку и побежала в ветеринарную клинику. Там мне сказали, что малышу около 2-3 месяцев. Причем он британской породы. Понимаете, кто-то заплатил за животное большие деньги, а потом просто вышвырнул в окно!

Судя по анализам, малыш отбил себе внутренние органы. Перед тем, как выкинуть котенка, его накормили каким-то фаршем с косточками, у него началось кровотечение. Животное стали готовить к операции.

- Он пытался выкарабкаться, но ночью умер в ветеринарной клинике, - говорит Ирина. - Очень жаль, что не удалось его спасти.

Еще вчера, 24 июля, Ирина сходила в ТСЖ и сделала запись с камер видеонаблюдения, чтобы предоставить ее в полиции.

-Там видно, что котенка выкинули, потому что он сам бы до газона не долетел, - считает Ирина. - Слишком далеко. Но в отделении полиции мне сказали, что ничего сделать нельзя: не видно, из какой квартиры выкинули котенка. И это даже несмотря на то, что это произошло практически на глазах у детей! Просто ужас.

В Перми из окна многоэтажного дома выбросили котенка.

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