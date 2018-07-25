В Прикамье цыганка-гадалка навела грабителей на дом ветерана, где они до смерти замучили его дочь

25 Июль 09:02 2018-07-27T10:59:48+03:00

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В ноябре прошлого года житель поселка Оверята, что в Краснокамском районе, утром вышел прогуляться с собакой.

Он глянул на соседний дом и увидел, что у соседей почему-то сломана ограда, а дверь избы подперта снаружи поленом. Он почувствовал неладное: хозяйка дома так подпереть дверь не могла – она жила вместе с отцом, 90-летним ветераном Великой отечественной войны, который почти ничего не видел и не слышал и из дому поэтому никуда надолго не отлучался.

Он убрал полено, вошел внутрь и обомлел: на полу на животе в позе «ласточки» лежала 51-летняя женщина. Ее руки и ноги были накрепко связаны за спиной между собой какими-то шнурками, поясом от халата. Рядом на кровати лежал ее отец.

- Люба, что с тобой, кто это сделал? – бросился сосед к ней. – А с Василием что?

В ответ женщина произнесла слабым голосом несколько слов. Сосед растолкал ветерана – тот был жив. Кое-как распутал веревки на руках и ногах соседки и стал звонить в «скорую». Дочь ветерана умерла в больнице, едва ее туда привезли - от застоя крови. По-научному – от «компрессионной травмы». Ветеран скончался спустя несколько недель, не пережив смерти дочери.

Умирающая женщина успела сообщить, что их с папой ограбили двое, похожие на цыган. Соседи припомнили, что летом в их дома стучалась гадалка и предлагала предсказать судьбу.

Побывала она и в доме ветерана. Какое будущее она предсказала его дочери, – неизвестно. Но осенним темным вечером привезла сюда на своих «Жигулях» двух человек.

- Лет пять назад в Пермском крае уже была череда подобных преступлений, - говорит прокурор Краснокамского района Михаил Третьяков. – Тогда гадалки тоже обходили дома в деревнях и селах, а потом в этих домах происходили ограбления и убийства.

Полиция удалось выйти на организаторшу преступления, 40-летнюю жительницу Перми, которая проживала на Гайве.

- Когда Смирнова узнала, что жертва ограбления скончалась, она стала обо всем подробно рассказывать, заявив, что не хотела этой смерти, - говорит заместитель руководителя следственного отдела по Краснокамскому району СКР Александр Аликин. - Она присмотрела этот дом во время гадания и «выписала» двух молодых подельников из Костромы, своих соотечественников, обоим сейчас по 33 года, они якобы давно просили ее подбросить «какую-нибудь работу». Они договорились ограбить этот дом в Оверятах и еще один – в Осе.

Гадалка-наводчица рассчитывала, что в доме ветерана могут быть какие-то ценности, например, медали и немалые сбережения, скопленные на ветеранскую пенсию. При этом она уверяла следователей, что объяснила подельникам, мол, на хозяина не стоит даже обращать внимания, он совсем старый и сопротивления оказать не сможет, а дочку достаточно будет просто припугнуть. Она подвезла грабителей на отечественной легковушке к дому, сама осталась у ограды, чтобы в случае чего подать сигнал. А ее спутники, надев черные маски, отодрали доски забора и залезли во двор.

- Судя по всему, они рассвирепели, не найдя в доме той поживы, на которую рассчитывали, - говорит Михаил Третьяков. – Связав женщину, они стали требовать у нее признаться, где спрятаны деньги, на ее теле были синяки от ударов. Но нашли только две с половиной тысячи рублей под клеенкой на столе, да батон хлеба и две пачки чая в шкафу. Накопления у ветерана были, но они перечислялись на сберкнижки, а те хранились у старшей дочери, которая живет в Перми.

Младшая дочь погибла в мучениях, поэтому обоим грабителям светит максимальное наказание по статьям, которые им вменяют. По статье 162 за разбой с отягчающими обстоятельствами – до 15 лет, по статье 111 за умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть – до 16 лет лишения свободы каждому.

- Они пока сидят за решеткой в Костроме, попавшись на воровстве, - говорит Михаил Третьяков. – Вскоре их должны этапировать в Краснокамск, где их будут судить. А затем им еще предстоит судебный процесс в Осе, где они также ограбили дом, связав хозяйку, которую, к счастью, удалось спасти. Организаторшу этих ограблений, пермячку, уже осудили на 2,5 года колонии.