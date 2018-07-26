2018-07-25T05:51:29+03:00
Общество

Пермский резидент Comedy Club возглавит новый спортивный канал «МАТЧ! Премьер»

Кабельный телеканал покажет все матчи российской премьер-лиги, а также пяти ведущих чемпионатов Европы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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28 июля заработает новый канал «МАТЧ! Премьер». Он сменит в сетке вещания «Наш футбол». Руководить каналом будет бывший пермский резидент Comedy Club Гавриил Гордеев (Гавр). Последнее время он работал директором кабельного телеканала «ТНТ4» и медиаменеджером «Газпром-Медиа». К спортивной журналистике Гордеев отношения не имеет.

Новый спортивный канал покажет все 240 матчей российской премьер-лиги в прямом эфире, встречи Кубка России, а также обзоры пяти главных европейских лиг по итогам туров. Акцент будет смещен с самих трансляций на атмосферу вокруг матчей. Канал должен стать более развлекательным, поэтому и было решено поставить у его руля Гавриила Гордеева.

Напомним, что в октябре 2017 года «Матч ТВ» перешел под управление Comedy Club Production. Компания входит с «Матчем» в один холдинг – «Газпром-Медиа».

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