«Последний звонок» в Перми 2018: программа мероприятий

22 Май 11:57 2018-05-22T11:59:36+03:00

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Праздник «Последний звонок» в Перми 2018 состоится уже 24 мая. Ежегодно это мероприятие устраивают для выпускников 9 и 11 классов. В честь праздника в парке «Счастье есть» на Рыбалко, 106, выступят певицы Ксения Висладос, Мария Галавура и музыкальные команды Forte, Джинс-Тоник и El capitan. Мероприятия пройдут с 18-00 до 20-00.

- В саду имени Миндовского и в парке имени Чехова праздник пройдет с 15-00 до 17-00, - рассказали в пресс-службе администрации Перми. - А в саду имени Свердлова - с 18-00 до 20-00. По традиции выпускники поздравят друг друга и станцуют прощальный школьный вальс.

А в парке Горького мероприятия пройдут с 17-00 до 19-00. На главной сцене парка пройдет розыгрыш подарков и призов, а некоторые смогут выиграть билеты на концерт Ольги Бузовой.

- А в 18-00 кавер-группа 3Dance исполнят лучшие хиты последних десятилетий в разных жанрах, - рассказали в пресс-службе парка.