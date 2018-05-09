Какие улицы будут перекрыты 9 Мая в районах Перми
9 Мая праздничные мероприятия проходят во всех районах Перми. Как сообщили в администрации города, на время их проведения движение транспорта будет ограничено.
Кировский район
С 10 до 16 часов здесь ограничат движение:
- Улица Кировоградская - от Липатова до Худанина (без остановки движения по Липатова и Худанина);
- Улица Шишкина - от Закамской до Кировоградской (без остановки движения по Закамской);
- Улица Оборонщиков - от Закамской до Кировоградской;
- Улица Астраханская - от Закамской до Кировоградской;
- Улица Адмирала Нахимова - от Закамской до Кировоградской;
- Улица Ласьвинская (четная и нечетная сторона) - от Закамской до Кировоградской;
- Улица Федосеева - от Закамской до Кировоградской.
Орджоникидзевский район
Здесь движение будет ограничено с 12 до 16 часов:
- Улица Репина - от Карбышева до Писарева (без остановки движения по Карбышева и Писарева);
- По 1-ому Дубровскому переулку;
- По 2-ому Дубровскому переулку;
- Улица Двинская - от Карбышева до Репина;
- Улица Графтио - от Звенигородской до Репина (без остановки движения по Звенигородской);
- Улица Лобвинская - от Звенигородской до дома по адресу: улица Лобвинская, 33.
С 10 до 12 часов также будет временно прекращено движение транспорта:
- Улица Генерала Черняховского - от Ракитной до Генерала Доватора (без остановки движения по Ракитной и Генерала Доватора);
- Улица Суперфосфатная - от Генерала Черняховского до Краснодонская (без остановки движения по Краснодонской);
- Улица Можайская - от Генерала Черняховского до Бушмакина (без остановки движения по Бушмакина);
- Переулок Талицкий - от Фосфоритной до Генерала Ватутина (без остановки движения по указанным улицам);
- Улица Половинная - от Фосфоритной до Генерала Ватутина;
- Переулок Бронзовый - от Генерала Доватора до Генерала Ватутина.
С 11 до 12 часов будет прекращено движение транспорта по улице Генерала Доватора - от Генерала Черняховского до Ольховской.
Свердловский район
С 11 до 16 часов будет прекращено движение транспорта:
- Комсомольский проспект (четная и нечетная сторона) - от Коминтерна до Белинского;
- Комсомольская площадь;
- Улица Белинского - от Пионерской до площади Карла Маркса;
- Площадь Карла Маркса;
- Улица Сибирская - от площади Карла Маркса до Пушкина;
- Улица Полины Осипенко - от 25 Октября до Сибирской (без приостановления движения по улице 25 Октября);
- Улица Пушкина - от Сибирской до Николая Островского;
- Улица Николая Островского - от Пушкина до Достоевского;
- Улица Достоевского - от Николая Островского до Парковая;
- Улица Парковая - от Достоевского до Ленина;
- Северная дамба - от Ленина до Уральской.
О перекрытии дорог в центре Перми, читайте здесь.