Какие улицы будут перекрыты 9 Мая в районах Перми

9 Май 08:10 2018-05-09T08:13:48+03:00

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Перми Фото: архив "КП"

Здесь также пройдут праздничные мероприятия

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9 Мая праздничные мероприятия проходят во всех районах Перми. Как сообщили в администрации города, на время их проведения движение транспорта будет ограничено.

Кировский район

С 10 до 16 часов здесь ограничат движение:

- Улица Кировоградская - от Липатова до Худанина (без остановки движения по Липатова и Худанина);

- Улица Шишкина - от Закамской до Кировоградской (без остановки движения по Закамской);

- Улица Оборонщиков - от Закамской до Кировоградской;

- Улица Астраханская - от Закамской до Кировоградской;

- Улица Адмирала Нахимова - от Закамской до Кировоградской;

- Улица Ласьвинская (четная и нечетная сторона) - от Закамской до Кировоградской;

- Улица Федосеева - от Закамской до Кировоградской.

Орджоникидзевский район

Здесь движение будет ограничено с 12 до 16 часов:

- Улица Репина - от Карбышева до Писарева (без остановки движения по Карбышева и Писарева);

- По 1-ому Дубровскому переулку;

- По 2-ому Дубровскому переулку;

- Улица Двинская - от Карбышева до Репина;

- Улица Графтио - от Звенигородской до Репина (без остановки движения по Звенигородской);

- Улица Лобвинская - от Звенигородской до дома по адресу: улица Лобвинская, 33.

С 10 до 12 часов также будет временно прекращено движение транспорта:

- Улица Генерала Черняховского - от Ракитной до Генерала Доватора (без остановки движения по Ракитной и Генерала Доватора);

- Улица Суперфосфатная - от Генерала Черняховского до Краснодонская (без остановки движения по Краснодонской);

- Улица Можайская - от Генерала Черняховского до Бушмакина (без остановки движения по Бушмакина);

- Переулок Талицкий - от Фосфоритной до Генерала Ватутина (без остановки движения по указанным улицам);

- Улица Половинная - от Фосфоритной до Генерала Ватутина;

- Переулок Бронзовый - от Генерала Доватора до Генерала Ватутина.

С 11 до 12 часов будет прекращено движение транспорта по улице Генерала Доватора - от Генерала Черняховского до Ольховской.

Свердловский район

С 11 до 16 часов будет прекращено движение транспорта:

- Комсомольский проспект (четная и нечетная сторона) - от Коминтерна до Белинского;

- Комсомольская площадь;

- Улица Белинского - от Пионерской до площади Карла Маркса;

- Площадь Карла Маркса;

- Улица Сибирская - от площади Карла Маркса до Пушкина;

- Улица Полины Осипенко - от 25 Октября до Сибирской (без приостановления движения по улице 25 Октября);

- Улица Пушкина - от Сибирской до Николая Островского;

- Улица Николая Островского - от Пушкина до Достоевского;

- Улица Достоевского - от Николая Островского до Парковая;

- Улица Парковая - от Достоевского до Ленина;

- Северная дамба - от Ленина до Уральской.

О перекрытии дорог в центре Перми, читайте здесь.