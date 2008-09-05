Тарифы, прайсы на размещение рекламы в газете, на радио и на сайте "КП"-Пермь"
Статья: размещение - главная стр., ТОП материалов региона, анонс с фото, три ссылки, 3 фото - 15 500 руб.
Новость: размещение - сквозная лента новостей, три ссылки без фото - 3500 руб.
Баннер№1:Верхняя перетяжка (под шапкой сайта) - 1000 показов - 210 руб.
Баннер№1 :Верхняя перетяжка (под шапкой сайта/мобильная версия) - 1000 показов - 210 руб.
Подробнее о размещении:
Баннерная реклама прайс.
Текстовая реклама прайс
Соц.сети прайс.
Изготовление прайс.
Газета:
Ежедневный выпуск: Тираж 6500 экз. Еженедельный выпуск - "Толстушка" Тираж 25 000 экз.
Подробнее о размещении:
Газеты прайс.
Журналы прайс.
Рекламные объявления прайс
Рекламный ролик от 250 руб. Программа от 1000 руб. Интервью от 15 000 руб.
Подробнее о размещении на радио здесь
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