«Пушкин в прямом эфире». В эфире радио «КП»- Пермь» стартовал «сказочный сериал»

Ближайшие дни большинство из нас проведет дома с родными и близкими людьми. Возможно, невольно пришло время пересмотреть свои привычные модели поведения – ведь новая реальность диктует поиск новых решений и возможностей.

Провести время дома в самоизоляции еще и с пользой предложил пермский тренер по публичным выступлениям Сергей Лекомцев. А именно – познакомить своих детей с аудиоверсиями известных сказок. Сергей «бросил клич» среди местных мастеров слова на своей странице в Фэйсбук, призвав записывать короткие видеоролики и выкладывать их на просторах Интернета.

В качестве примера и сам записал и выложил в Сеть «начитку» одной известной сказки. По задумке, благодаря флешмобу #читаемдетям в мир волшебства смогут «окунуться» практически неограниченное количество пермских семей. Судя по количеству откликов на странице Сергея Лекомцева в Фейсбуке, эта инициатива набирает обороты. Решили поддержать ее и журналисты пермской «Комсомольской правды». С четверга каждое утро, по будним дням, в 8.50 в прямом эфире Радио «КП»-Пермь» (96.6FM) тренер по публичным выступлениям Сергей Лекомцев читает читать отрывки из известных сказок. Присоединяйтесь и вы, включайте радио «Комсомольская правда»!

При подборе сказок учитываются особенности утренней аудитории – это короткие поучительные истории, интересные как детям, так и взрослым.

Продолжение «сказочного сериала» слушайте в понедельник, 6 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда» в Перми» (96.6 FM) в 8 часов 50 минут.