С 27 января закроют железнодорожные пути между станциями "Пермь I" и "Пермь II"

С понедельника, 27 января, изменится схема железнодорожного движения между станциями "Пермь I" и "Пермь II" Изменения затронут поезда дальнего и пригородного сообщения.

Теперь со стороны Главного направления доехать можно будет только до "Пермь II", а со стороны Горнозаводского направления – до "Пермь I". В министерстве транспорта сообщили о том, что добраться с "Пермь I" до "Пермь II" можно будет на автобусе.

Изменения в схеме железнодорожного движения. фото: администрация Перми

- Пассажиры пригородных электропоездов могут совершить одну бесплатную пересадку при предъявлении билета, приобретенного в «Пермской пригородной компании», - сообщили в ведомстве. Для удобства пассажиров запущено два автобусных маршрута №2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-I», №51 «станция «Пермь-1» – ЦУМ».

Также с остановки рядом с заводом им. Шпагина ходит автобус №3 «станция «Пермь-1» – микрорайон Нагорный».

В ведомстве отмечают, что с 27 января, в связи с изменением схемы движения, количество автобусных рейсов увеличат в два раза.

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