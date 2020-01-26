«Трое пострадавших в тяжелом состоянии». В массовой аварии в Прикамье пострадал ребенок
В Пермском крае произошла массовая авария с рейсовым автобусом, в результате которой пострадали 15 человек.
Утром в воскресенье, 26 января, в Нытвенском районе произошло массовое ДТП. Рейсовый автобус сообщением «Пермь-Очер» выехал на встречку и столкнулся с двумя легковушками. В аварии пострадали 15 человек, среди которых один ребенок.
Около 15 человек пострадали в аварии с автобусом в Пермском крае.По данным ведомства, ДТП произошло утром в воскресенье на 414-ом километре федеральной трассы М7, недалеко от города Оханск.
В краевом минздраве уточнили, что из 15 пострадавших трое находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще троих расценивается, как средней тяжести.
Остальным рекомендовано амбулаторное лечение. В ведомстве сообщили, что пострадавший ребенок находится в удовлетворительном состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Движение на участке затруднено. Водителям рекомендуют объезжать аварию через Очер, Верещагино и Карагай.
ИСТОЧНИК KP.RU