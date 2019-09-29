2019-09-29T13:43:20+03:00
Спорт

Матч Рубин - Уфа 29 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 11 тура Чемпионата России РПЛ

Футбол. Рубин-Уфа.Прямая онлайн-трансляция матча 11 тура РПЛ чемпионата России со стадиона Казань Арена. Составы команд, статистика игроков
Лилия Абибулаева
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Фото: ФК "Рубин"Фото: ФК "Рубин"
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Матч Рубин-Уфа 29 сентября 2019 пройдет на стадионе «Казань Арена». Игра Чемпионата России начнется в 14:00 (мск), это в 16:00 по пермскому времени.

В последних пяти матчах Чемпионата России по футболу Рубин одержал лишь одну победу (1:0 «Арсенал Тула») и потерпел четыре поражения, два из которых с крупным счетом. Новичку Чемпионата «Сочи» (0:3) и действующему чемпиону России – «Зениту». А «Уфа» в последних пяти матчах одержала три победы. Поверженными оказались два лидера текущего Чемпионата: «Ростов» и «Зенит». Также «Уфа» обыграла московский «Спартак».

Посмотрим, какой результат будет у матча Рубин-Уфа 29 сентября 2019 года.

Прогноз от букмекеров на игру Рубин - Уфа 29 сентября 2019

По мнению букмекеров, наиболее вероятна победа Рубина. Коэффицент на победу Рубина 2.7, на Уфу - 3.05. Ничья – 2,95. Однако в этой паре явного лидера нет.

Где смотреть онлайн матч Рубин - Уфа 29 сентября 2019

Прямая видеотрансляция матча начнется в 14.00 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Смотреть прямую онлайн-трансляцию матча Рубин - Уфа

Матч Рубин - Уфа 29 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 11 тура Чемпионата России РПЛ.

можно на сайте kp.ru 29 сентября 2019 в 14.00 (мск).

ИСТОЧНИК KP.RU

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