«Я живу за счет соседей». В Перми на почтовых ящиках должников появились странные объявления

«Я живу за счет соседей» - такая надпись появилась на почтовых ящиках некоторых жителей Мотовилихинского района Перми.

В объявлении сообщается, что акцию запустило Городское коммунальное и тепловое хозяйство совместно с ФССП России, чтобы жильцы дома оплачивали долги за коммунальные услуги. В зависимости от суммы долга на почтовый ящик должника будет наклеено объявление зеленого, желтого или красного цвета с указанием номера квартиры и суммы долга.

Такие объявления появились в подъездах Мотовилихинского района

В ТСЖ корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что об акции знают, и от нее даже был эффект, но кто именно ее начал, не знают.

- Сейчас уже никто не вещает этих объявлений, - рассказали в ТСЖ. – В нескольких домах района было объявление, должники стали платить, и объявление сняли. А причастны ли приставы, не знаю.

В пресс-службе судебных приставов по Пермскому краю сообщили, что не имеют отношение к данному инциденту.

- С УФССП по Пермскому краю никто ничего не согласовывал, приставов не предупреждали об этой акции, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Подобный инцидент произошел в Самаре. Там, около дома должника ставили "пирамиду позора". Сначала их ставили у домов только состоятельных неплательщиков, а потом коммунальщики решили воспитывать и простых граждан. Жителям города акция не понравилась, но долги все быстро оплатили.