2019-09-29T12:52:37+03:00
Общество

«Я живу за счет соседей». В Перми на почтовых ящиках должников появились странные объявления

Такие наклейки обнаружили жители Мотовилихинского района Перми
Лилия Абибулаева
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В зависимости от суммы долга на почтовый ящик должника будет наклеено объявление зеленого, желтого или красного цвета.В зависимости от суммы долга на почтовый ящик должника будет наклеено объявление зеленого, желтого или красного цвета.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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«Я живу за счет соседей» - такая надпись появилась на почтовых ящиках некоторых жителей Мотовилихинского района Перми.

В объявлении сообщается, что акцию запустило Городское коммунальное и тепловое хозяйство совместно с ФССП России, чтобы жильцы дома оплачивали долги за коммунальные услуги. В зависимости от суммы долга на почтовый ящик должника будет наклеено объявление зеленого, желтого или красного цвета с указанием номера квартиры и суммы долга.

Такие объявления появились в подъездах Мотовилихинского района

Такие объявления появились в подъездах Мотовилихинского района

В ТСЖ корреспонденту «Комсомольской правды» сообщили, что об акции знают, и от нее даже был эффект, но кто именно ее начал, не знают.

- Сейчас уже никто не вещает этих объявлений, - рассказали в ТСЖ. – В нескольких домах района было объявление, должники стали платить, и объявление сняли. А причастны ли приставы, не знаю.

В пресс-службе судебных приставов по Пермскому краю сообщили, что не имеют отношение к данному инциденту.

- С УФССП по Пермскому краю никто ничего не согласовывал, приставов не предупреждали об этой акции, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Подобный инцидент произошел в Самаре. Там, около дома должника ставили "пирамиду позора". Сначала их ставили у домов только состоятельных неплательщиков, а потом коммунальщики решили воспитывать и простых граждан. Жителям города акция не понравилась, но долги все быстро оплатили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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