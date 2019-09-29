«Жалобно мяукали и жались к друг другу». Волонтеры ищут дом котам, которых бросили на улице в переноске

Как такое могло произойти? Просто шел и решил оставить переноску с несколькими котами на улице? Именно так и поступили бывшие хозяева с Микки и его друзьями.

Двухлетнего домашнего котика нашли в закрытой тесной переноске на улице без еды и воды. Хозяева оставили котят умирать от холода. Ночью температура воздуха становится отрицательной, но котята чудом выжили. Малыши жались к друг другу, чтобы хоть немного согреться.

Микки очень ласковый и спокойный котик Фото:Приют "Матроскин"

Из последних сил они пытались привлечь к себе внимание. К счастью, их тихие мольбы о помощи услышали. Котят нашли и принесли в приют.

В приюте «Матроскин» котят накормили и обогрели. Микки постепенно привыкает к людям. Волонтеры отмечают, что он очень ласковый и спокойный, по-настоящему домашний кот. Он кастрирован и приучен к лотку.

Микки с надеждой ждет, когда за ним придет его человек.