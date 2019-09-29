2019-09-29T09:16:39+03:00
Дом. Семья

«Жалобно мяукали и жались к друг другу». Волонтеры ищут дом котам, которых бросили на улице в переноске

Сейчас Микки и его друзья находятся в пермском приюте
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Его оставили умирать в тесной переноске. Фото:Приют "Матроскин"Его оставили умирать в тесной переноске. Фото:Приют "Матроскин"
Изменить размер текста:

Как такое могло произойти? Просто шел и решил оставить переноску с несколькими котами на улице? Именно так и поступили бывшие хозяева с Микки и его друзьями.

Двухлетнего домашнего котика нашли в закрытой тесной переноске на улице без еды и воды. Хозяева оставили котят умирать от холода. Ночью температура воздуха становится отрицательной, но котята чудом выжили. Малыши жались к друг другу, чтобы хоть немного согреться.

Микки очень ласковый и спокойный котик Фото:Приют "Матроскин"

Микки очень ласковый и спокойный котик Фото:Приют "Матроскин"

Из последних сил они пытались привлечь к себе внимание. К счастью, их тихие мольбы о помощи услышали. Котят нашли и принесли в приют.

В приюте «Матроскин» котят накормили и обогрели. Микки постепенно привыкает к людям. Волонтеры отмечают, что он очень ласковый и спокойный, по-настоящему домашний кот. Он кастрирован и приучен к лотку.

Микки с надеждой ждет, когда за ним придет его человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Перми на пожаре погиб 54-летний мужчина
Пермяк избил знакомого в гараже
«В шоке от уральского холода». Пермские фотографы устроили экскурсию по городу «инопланетянину»
«Объезжали по тротуары». В Перми мусоровоз влетел в легковушку
«Помогите найти!». Волонтеры объявили срочный сбор на поиски 15-летней школьницы
В Пермском крае кот пять дней ел труп своего хозяина
Конец сентября в Прикамье ожидается снежным
В Соликамске пропала 43-летняя женщина с белым одеялом
В Перми будут выпускать роботов с человеческим лицом
В Перми водитель легковушки сбил мужчину и женщину
Что говорят экстрасенсы о пропавшем в Перми бизнесмене Игоре Бурдине
17-летний пермский подросток защелкнул на руке наручники и не смог снять
В Перми водитель заехал на заправку и увидел на полу женщину-оператора
В Перми директора караоке-клуба оштрафовали на 170 тысяч рублей
В Перми охранники ТРК «Семья» устроили потасовку с подростками
Пермские волонтеры выйдут на поиск парня, пропавшего после отдыха в ночном клубе
«22 преступления в отношении малолетней». В Перми будут судить насильника
В Прикамье разыскивают 19-летнего парня с татуировкой в виде ракеты
Двух жителей Перми осудили за убийство женщины-таксиста
В выходные в Перми ограничат движение транспорта на Компросе
Итоги прямой линии городского call-центра: пермяков больше всего волнует тема отопления
В Перми пройдет всероссийский фестиваль-конкурс «Post факт»