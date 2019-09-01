«Все время дрожал и плакал». Волонтеры рассказали о судьбе 18-летнего кота, которого оставила в приюте хозяйка

- Он долго не мог понять, что происходит. Все время всматривался в дверь, дрожал и плакал, ждал, когда хозяйка вернется, - рассказывают волонтеры приюта «Матроскин».

Впервые за 18, 5 лет Гоша остался один. Его хозяйка уехала в командировку и не смогла забрать любимца домой. Так он оказался в приюте. Несмотря на уход волонтеров, малыш очень боялся, жался в угол клетки и плакал.

Фото: приют "Матроскин"

Спустя несколько дней волонтеры сообщили радостные новости. Гоша снова обрел дом.

- Вчера Гошу забрали друзья нашего приюта - добрые ответственные люди, которые ничего не ждут от котика, а просто хотят подарить ему тихую и уютную старость, которую этот милейший котик заслуживает! – отметили в приюте. - Вчера у Гоши случилась первая спокойная и тёплая ночь в окружении любви и заботы.