2019-08-04T09:56:27+03:00
Происшествия

«Помогите найти детей!» В Перми пропали две 11-летние девочки

У одной пропавшей сахарный диабет
Лилия Абибулаева
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На фото Кира БяковаНа фото Кира Бякова
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- Кира с подружкой пошла гулять, а домой не вернулась! – со слезами рассказывает мама 11-летней Киры.

В Дзержинском районе Перми пропали две девочки Кира Бякова и ее подруга Анастасия. Подружки пошли гулять вечером в субботу, 3 августа, а домой так и не вернулись. Родители забили тревогу.

- Дочка была у папы в Дзержинском районе. Вечером пошла гулять с подружкой, а домой не пришла, - рассказывает мама Киры. – У дочери сахарный диабет. Она инсулинозависимая и может потерять сознание в любой момент.

Бякова Кира

Одета в джинсы и джинсовую куртку, розовые кроссовки

Приметы: рост 110, глаза карие, волосы русые ниже плеч

Фидченко Анастасия, 10 лет

Фидченко Анастасия, Фото: поисковый отряд "Поиск пропавших детей"

Фидченко Анастасия, Фото: поисковый отряд "Поиск пропавших детей"

Одета в синие джинсы, оранжевую кофту, синие кроссовки

Приметы: рост 130 см, волосы светло-русые, глаза темно-синие.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по факту пропажи проводят проверку. Однако в полиции рассказали, что заявление поступало только от родителей Анастасии.

Если вам что-то известно о местонахождении 11-летних Киры и Анастасии, просьба сообщить по телефонам: 8-919-455-14-78 (Мама Киры) или в полицию 02

ИСТОЧНИК KP.RU

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