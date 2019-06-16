2019-06-16T06:41:26+03:00
Туризм

Живой Пермский край. Два дня журналисты и блогеры Перми проведут в эко-пробеге

Следить за происходящим в режиме он-лайн можно на нашем сайте и в соцсетях [трансляция, обновляется]
Алеся ГАЛИБУС
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Двухдневный автопробег "Живой Пермский край" пройдет по маршруту Усолье, Березники , Губаха, Пермь! Команда из блогеров, журналистов и активистов совместно с предприятиями края затронут важные экологические вопросы.

Следить за пробегом в режиме онлайн можно будет через соц. сети по хэштегам:

#экопробегКП #ЖивойПермскийКрай #азотберезники #уралхим #90летпермскойнефти #лукойлзаэкологию #китыеды #счастьевгорах #gubahasport

Партнеры проекта – АО "ПЗСП", Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», компания "ЛУКОЙЛ", горнолыжный комплекс "Губаха", партнер по питанию - "Киты еды"

ИСТОЧНИК KP.RU

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