Живой Пермский край. Два дня журналисты и блогеры Перми проведут в эко-пробеге
Следить за происходящим в режиме он-лайн можно на нашем сайте и в соцсетях [трансляция, обновляется]
-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Двухдневный автопробег "Живой Пермский край" пройдет по маршруту Усолье, Березники , Губаха, Пермь! Команда из блогеров, журналистов и активистов совместно с предприятиями края затронут важные экологические вопросы.
Следить за пробегом в режиме онлайн можно будет через соц. сети по хэштегам:
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Партнеры проекта – АО "ПЗСП", Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», компания "ЛУКОЙЛ", горнолыжный комплекс "Губаха", партнер по питанию - "Киты еды"
ИСТОЧНИК KP.RU