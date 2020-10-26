"Из зимы возвращаемся в осень". К концу недели в Прикамье ожидается потепление

В начале недели ожидается легкий снежок Фото: Василий Вахрин

Последняя неделя октября вновь вернет пермяков в осень. Если во вторник и среду в Прикамье еще будет снежно и холодно, то к концу недели потеплеет на всей территории края. Как сообщили в ГИС центре пермского университета, в Перми самым холодным будет вечер вторника, ожидается легкий морозец до до -5…-6°, А на востоке края в ночь на среду температура может понизиться до -8…-10°. Однако затем благодаря поступлению теплого воздуха с запада столбик термометра поднимется до 0° … +3°.

- В ночь на четверг есть вероятность прояснений, затем до конца недели сохранится облачная погода с небольшими осадками в виде мороси, в основном по северу и востоку края, - рассказали синоптики . - В самом конце недели через территорию края пройдет холодный фронт, перед которым возможно кратковременное повышение температуры до +5…+7°.