«Скоро смогу сказать, что COVID мне не страшен». Пермяки, поставившие прививки от коронавируса, рассказали о своих ощущениях

Добровольцами, кто поставил себе прививку от COVID-19, стали врачи и эпидемиологи. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Самочувствие хорошее, я даже не заметил, что мне прививку поставили. Такие же ощущения были, когда месяц назад я прививался против гриппа, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) главный врач краевого центра по профилактике и лечению СПИД Евгений Сармометов.

Первыми новый препарат испытывают медработники

В Пермском крае первые семь человек поставили себе прививки от коронавируса. Добровольцами стали врачи и эпидемиологи. В список вошли внештатный эпидемиолог минздрава Кирилл Овчинников, главный врач Пермской краевой клинической больницы Анатолий Касатов и главный врач краевого центра по профилактике и лечению СПИД Евгений Сармометов.

Добровольцев вакцинировали из первой пробной партии вакцины, которую привезли в Пермский край еще в сентябре. Все это время она хранилась в специальных морозильных ларях, где поддерживается температура - 30 градусов. А чтобы при перебоях электричества избежать разморозки вакцины, к морозильникам был подключен дублирующий блок питания.

- Когда выпускается какой-то новый медицинский препарат: лекарство или вакцина, у людей, естественно, возникает большая настороженность, тем более что вакцина против COVID-19 пока единственная в мире и люди смотрят на нее и ждут, как она себя проявит. Поэтому существует общепринятая практика, когда новые медицинские препараты стараются испытать на себе медицинские работники, чтобы можно было на своем примере сказать людям: «Я привился, осложнений нет, я защищен», - объясняет Евгений Сармометов.

Евгений Сармометов вошел в число добровольцев.

Все, кто поставил прививку от коронавируса, зарегистрировался на сайте минздрава РФ. Ежедневно добровольцы заходят туда через сайт Госуслуги и сообщают о своем самочувствии. Нужно указывать, если поднимается температура, появляется слабость, болезненность, или возникает покраснение в месте инъекции…

- А через три недели нам поставят вторую дозу вакцины и будет считаться, что полный курс иммунизации против COVID-19 завершен, - говорит Евгения Валерьевич. - После этого все, кто поставил прививку, сдадут анализ на антитела и будет понятно, кто как защищен от коронавирусной инфекции и как сработал организм на иммунизацию.

Массовая вакцинация начнется в начале 2021 года

Внедрение вакцины Гам-КОВИД-Вак в Прикамье будет трехэтапным. Первый этап уже начался: ограниченная партия введена добровольцам. Второй этап, когда несколько тысяч доз вакцины, которая поступит в Прикамье в начале ноября, будет поставлена медикам, работникам образования и соцработникам. А третий этап начнется в декабре-январе, когда в регион привезут вакцину для всех остальных.

- Однако перед тем, как поставить себе прививку от коронавируса, стоит помнить, что у каждой вакцины есть свои противопоказания и сначала стоит посоветоваться с врачом, - предупреждает главный врач краевого центра по профилактике и лечению СПИД. - Противопоказанием могут стать наличие хронических заболеваний сердечно-сосудистой и кроветворной систем, а также заболевания со стороны желудочно-кишечного тракта. Нельзя ставить прививку при наличии аллергических реакций и симптомов ОРВИ.

В России уже есть регионы, где уже завершился курс ревакцинации добровольцев. Сейчас полученные результаты оценивают разработчики вакцины. Когда все регионы отчитаются, специалисты обобщат всю информацию: сколько человек было привито и как среагировал на иммунизацию их организм. Просто нужно набраться терпения и подождать.

ВАЖНО

Вакцина после введения не вызывает болезни, так как в ней нет возбудителя. При ее введении в организме вырабатываются антитела, и если вирус встретится человеку в жизни, то он не принесет ему вреда. И даже если человек заразится, то он этого не заметит и не будет опасен для окружающих.

Также исследователи предполагают, что каждый год будут появляться новые штаммы вируса. Поэтому вакцину от коронавируса придется ежегодно обновлять, как это происходит с вакциной от гриппа сейчас.

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