Коронавирус в Перми последние новости на 26 октября: на домашнем карантине находятся почти шесть тысяч жителей края

Общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае достигло 12 579 человек. Фото: архив "КП"

На утро 26 октября общее число инфицированных в Пермском крае достигло 12 579 человек. За последние сутки в Пермском крае было выявлено 153 новых случаев заражения COVID-19. Это новый антирекорд, который ежедневно обновляется в регионе. Из 153 новых заболевших 85 человек проходят лечение в больницах, 68 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди новых инфицированных 51 мужчина, 97 женщин и пятеро детей (две девочки и три мальчика). Среди взрослых младше 45 лет – 40 человек, 52 человека в возрасте 45-65 и 56 человек старше 65 лет.

- Ежесуточный прирост больных составил 1,2%, коэффициент распространения болезни 1,17, - сообщили в краевом оперштабе.

Дома на «карантине» сейчас находятся 5824 человек. За последний месяц эта цифра выросла в два с половиной раза.

На сегодняшний день от коронавирусной инфекции оправились 8418 жителя Прикамья.

За минувшие сутки COVID-19 унес жизни четырех человек, а всего с начала пандемии инфекция стала причиной смерти 375 пермяков и жителей края. Еще трое инфицированных пациентов скончались от сопутствующих заболеваний. В общей статистике таких случаев – 247.

За предыдущие сутки в лабораториях Пермского края проведено 11 207 тестов на COVID-19. Это рекордное число за все время с начала пандемии. В среднем в сутки в Прикамье проводится более 7 тысяч тестов на коронавирус. Охват тестированием составляет 327,4 чел. на 100 тыс. населения в день.

Инфографика: краевой оперштаб.

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