Коронавирус в Перми последние новости на 25 октября: результаты тестов на коронавирус можно будет узнать онлайн

Впервые в Пермском крае поставили прививки от коронавируса семь человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным Управления Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае COVID-19 выявили у 149 человек: 72 пациента проходят лечение в больницах, 77 человек – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 149 новых инфицированных 59 мужчин, 90 женщин. Круг контактировавших с заболевшими лиц находится под наблюдением специалистов. Общее число инфицированных в регионе достигло 12 426. Ежесуточный прирост больных составил 1,2%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,17. С начала пандемии от коронавируса погиб 371 человек. На карантине находятся 5 605. В больницах - 1 622. Выздороветь от COVID-19 смогли 8 331.

Инфографика: оперштаб

Накануне стало известно, что впервые в Пермском крае поставили прививки от коронавируса семь человек. Первыми стали врачи и эпидемиологи, которые работают с заболевшими новой коронавирусной инфекцией. В этот список вошли внештатный эпидемиолог краевого Минздрава Кирилл Овчинников и главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов.

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Также в пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что вскоре жители региона смогут узнать результаты тестов на коронавирус с помощью сервиса «К врачу». Фактически это уже вохможно, но пока результаты может узнать только каждый шестой житель региона. Сейчас специалисты Медицинского информационно-аналитического центра Прикамья разрабатывают механизм, с помощью которого узнать результаты тестов на COVID-19 сможет каждый житель края, который сдал тест на коронавирус в лабораториях Минздрава и Роспотребнадзора.