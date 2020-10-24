«Сочи, Питер или Великий Устюг?» Куда пермякам поехать в новогодние каникулы

Отдых в Сочи зимой так же прекрасен, как и летом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

До Нового года остается чуть больше двух месяцев. Самое время немного отвлечься от ковидной повестки и подумать о том, где встретить главный праздник года.

Выбор для любителей новогодних путешествий сейчас очень ограничен, но если вы не представляете себя на диване в обнимку с тазиком оливье, расскажем, какие варианты есть. И сколько за них придется заплатить.

В Сочи есть вот такие бассейны под отрытым небом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Летим заграницу

Как известно, 30 марта Россия закрыла авиасообщение со всеми странами, но после стабилизации обстановки по коронавирусу, некоторые границы все же открылись.

Правда, Пермь в число городов, откуда возможен вылет, не попала. Но можно, к примеру, купить тур из Екатеринбурга или Москвы.

Сейчас открыты границы с Турцией, ОАЭ, Египтом, Занзибаром и Мальдивами.

Разброс цен очень большой. Рассказываем о самых бюджетных вариантах с пересадкой в Москве.

Как рассказали в туристическом агентстве «Акапулько», тур на двоих из Перми в Турцию с 28 декабря на 6 ночей будет стоить от 83 тысяч рублей. Однако в декабре в Турции уже достаточно прохладно, температура около +15.

Погреться на солнышке в Новый год можно в Египте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если все же хотите погреться на солнышке, можно рассмотреть отдых в ОАЭ. Самые бюджетные варианты - от 90 тысяч рублей на двоих за неделю в отеле 2 - 3 звезды с завтраками, в пяти звездах - от 105 тысяч. Плюс перелет из Москвы, это еще примерно 14000 рублей.

Также для туристов открыта Танзания, тур в Занзибар из Москвы с 29 декабря на 8 ночей стоит от 174 тысяч на двоих. Куба с 29 декабря на 7 ночей - от 99 000 руб.

При возвращении в Россию нужно будет сдать ПЦР-тест на Covid-19 и загрузить результаты на сайт Госуслуги в течение 72 часов.

Отдыхаем в России

А, может, ну ее, заграницу? Зимой можно махнуть в Сочи, Крым или по Золотому кольцу.

- Пермяки пока мало интересуются новогодним отдыхом, - рассказывают в турагентствах. - Люди опасаются куда-то ехать в связи со сложившейся обстановкой из-за коронавируса. Да и не дешево выходит. Например, отдых в Сочи с 29 декабря на 7 ночей стоит от 43 тысяч рублей на двоих. Питер - с 31 декабря на 7 ночей - от 44 800 рублей.

Отдых в Сочи зимой так же прекрасен, как и летом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Агентства предлагают автобусные туры из Перми с 30 декабря, цены на одного человека такие:

- Казань на 5 дней - 11 400 рублей.

- Москва на 5 дней - 10 200 рублей.

- Питер на 6 дней - 14 300 рублей.

Северная столица зимой тоже ждет туристов. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Золотое кольцо на 5 дней - 14 900 руб.

- Кавказ на 8 дней - 15 600 рублей. Тур c посещением Пятигорска, горы Чегет и Эльбруса, долины Нарзанов, Кисловодска и Ессентуков.

- Великий Устюг с 3 января на 3 дня - 8 300 рублей.

Железнодорожный тур с отправлением 26 декабря на 3 дня - 15 300 рублей. В тур входит: проезд на специализированном туристском поезде в вагоне выбранной категории, постельное белье, медицинское сопровождение, страховка, развлекательная программа в пути следования, питание по программе в Великом Устюге, транспортное и экскурсионное обслуживание, услуги групповода, сладкий подарок от Деда Мороза.

В доме Деда Мороза два этажа и 12 комнат - гости могут заглянуть в каждую. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дополнительно можно побывать в кузнице, столярной мастерской, а также на различных мастер классах - по 150 рублей за мероприятие.

Из Перми в Симферополь

Зимний отдых в Крыму - вполне себе интересный вариант. Погода в это время года +8…+10 градусов. Нет толп туристов, можно спокойно и без очередей увидеть все достопримечательности, а цены на санаторное лечение и проживание в два раза дешевле, чем в жаркое время года.

С 14 ноября будут открыты прямые авиарейсы из Перми до Симферополя. В предыдущие годы слетать зимой в Крым можно было только с пересадками.

В Крыму зимой комфортно, в горах снег и можно кататься на горных лыжах. Фото: архив "КП"

Стоимость билетов в новогодние каникулы - от 6 тысяч рублей.

Еще один способ добраться до Крыма - поезд «Таврия». Этот вариант подойдет для тех, у кого, например, длинный отпуск. Поезда будут курсировать с периодичностью два раза в неделю. Время в пути - 75 часов. Цена билета в одну сторону примерно 5500 рублей с человека.

С 1 декабря пермяки вновь могут ухать в Екатеринбург на электричке. «Ласточки» по маршруту будут курсировать ежедневно. Причем время в пути будет сокращено примерно на полчаса.

В Екатеринбург на электричке

До 25 декабря цены на билеты будут дешевле в два раза. Стоимость билета составит от 398 до 403 рублей (обычная цена «Ласточки» - 1051 рубль). В Екатеринбурге можно сходить, например, в музей Владимира Высоцкого или побывать в аквапарке.

Аквапарк в Екатеринбурге, как вариант отдыха в новогодние каникулы с детьми. Фото: Аквапарк "Лимпопо."

В Казань к Кыш Бабаю

А знаете ли вы, что в Казани есть резиденция Кыш Бабая и Кар Кызы - волшебное место, где живут татарский национальный Дед Мороз Кыш Бабай и его дочка Кар Кызы.

Здесь ждут гостей с начала декабря и до конца января. Кроме встречи с заветным Бабаем, можно поучаствовать в интереснейших программах с элементами татарского фольклора, покататься на лошадях и с горок, посетить сувенирную лавку, перекусить в кафе и испробовать местную кухню.

Вот таких персонажей можно встретить в волшебном лесу Кыш Бабая. Фото: сайт «Резиденции Кыш Бабая и Кар Кызы»

Зимой, в связи с большим потоком желающих приехать в гости к Кыш Бабаю, лучше заранее оформить заявку на посещение резиденции.

Цена билетов: дети до 2-х лет бесплатно, до 6 лет 1350 рублей, для школьников 1800 рублей, для взрослых – 2100 рублей.

Почти Европа - Калининград

Как на счет того, чтобы побывать в самом западном городе России? Температура воздуха в течение всей зимы держится в районе нуля, иногда до +10 градусов. Не всегда там можно увидеть снег.

Калининград - город с историей и красивой архитектурой.

Калининград – город для неспешных прогулок по старинным паркам и улицам, с посещением древних замков и кирх, построенных на этой земле рыцарями Тевтонского ордена. На берегу Балтийского моря работает много санаториев и пансионатов, где можно поправить здоровье.

Перелет из Перми в Калининград и обратно с пересадкой в Санкт-Петербурге на двоих в новогодние каникулы обойдется в районе 25 000 рублей.