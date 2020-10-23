Коронавирус в Перми последние новости на 24 октября: первые семь добровольцев поставили себе прививку от COVID-19

Статистика по заболевшим каждый день обновляет в Прикамье антирекорды. Фото: Иван МАКЕЕВ

Общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 12 277 человек. За минувшие сутки в регионе было выявлено 144 новых случая заражения. 74 человека проходят лечение в больницах, 70 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Среди вновь заболевших 54 мужчины, 85 женщин и пятеро детей (четыре мальчика и одна девочка). Среди взрослых младше 45 лет – 35 человек, 57 человек в возрасте 45-65, 47 человек старше 65 лет.

- Ежесуточный прирост больных составил 1,2%, коэффициент распространения болезни составляет 1,17, - сообщает краевой оперштаб.

В настоящий момент лечение в больницах проходят 1604 пациента. Дома на карантине находятся 5434 человека.

За все время пандемии оправились от болезни 8241 человек, только за последние сутки с больничного списали 87 пациентов.

Увы, за минувшие сутки инфекция унесла жизни пяти человек – жителей Прикамья. За восемь месяцев пандемии 367 пациентов скончались от COVID-19, еще 242 - по причине сопутствующих заболеваний.

Инфографика: оперштаб.

Ежедневно в сводках Роспотребнадзора число заболевших в Прикамье увеличивается. Статистика каждый день обновляет антирекорды.

Накануне стало известно, что впервые в Пермском крае поставили прививки от коронавируса семь человек. Первыми стали врачи и эпидемиологи, которые работают с заболевшими новой коронавирусной инфекцией. В этот список вошли внештатный эпидемиолог краевого Минздрава Кирилл Овчинников и главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов.

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